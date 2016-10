Marsch für Dickhäuter

Windhoek (ba) – Etwa 70 Menschen haben heute Vormittag in Windhoek für den Schutz und gegen das Abschlachten von Elefanten und Nashörnern demonstriert. Mit Plakaten sowie Rufen wie „Stoppt die Wilderei“ zogen sie vom Unabhängigkeitsmuseum bis zum Zoopark, die Independence Avenue entlang und wieder zurück. Im Rahmen einer Kampagne unter dem Motto „Global Walk for Elephants and Rhinos“ fanden weltweit solche Aktionen statt. In Namibia, wo im vergangenen Jahr allein 90 Nashörner gewildert wurden, wurde die Aktion vom Fonds Rettet die Nashörner (Save the Rhino Trust) unterstützt.