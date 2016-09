Luxuswagen mit eingebautem Behindertenrecht?

Dies Foto entstand, als ein AZ-Journalist den Fahrer dieses Wagen auf die Tatsache hin ansprach, ob er behindert sei, wenn er diesen Parkplatz für Behinderte benutze? Die Reaktion war typisch - und eher symptomatisch - für Windhoek, indem der Fahrer meinte, dass er nur „kurz den Bankautomaten benutzen“ wolle und es niemanden anginge was er täte. „Die Presse kann so viel Fotos veröffentlichen wie sie will, das macht mir nichts aus!“ meinte er trotzig. Ein Patrouillenwagen der City Police kam zufällig am Parkplatz vorbei, woraufhin der Nicht-Behinderte seinen Wagen widerwillig entfernte. Interessant an dem Fall war, dass es den Fahrer nicht scherte, dass er Behindertenrechte mit den Füssen trat und obendrein gegen das Gesetz verstieß. Der Gesetzeshüter beließ es bei einer Aufforderung das Auto aus dem Behindertenparkplatz zu entfernen; wahrscheinlich der Grund warum der Fahrer weiterhin ungesetzlich parken wird. Foto: Frank Steffen