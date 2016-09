Livingstones Signatur entdeckt

Die David-Livingstone-Signatur am uralten Baobab bei Sangwali - Malengalenga nahe des Mamili-Nationalparks nach 165 Jahren in der Sambesi-Region entdeckt: Der Buchstabe L rechts, links daneben die verwachsene, aber erkennbare Jahreszahl 1851, dazwischen ein Kreuz mit darunter einer Krone oder Wappen (wird derzeit noch recherchiert). Entdeckt am 30. August 2016 von der Journalistin und Buchautorin Konny von Schmettau und ihrem kleinen Expeditionsteam mit Realschullehrer Johannes Wiemann aus Nürnberg und dem Senior-Induna Patrick Makumba aus Sangwali.

Viele Reisende haben bisher erfolglos nach der Signatur gesucht. Die Entdeckung gilt als sensationell, beweist sie doch, dass die mündlich überlieferten Legenden der Mayeyi mit der Biografie des bekannten Afrikaforschers und Missionars übereinstimmen, der als erster Europäer gefeiert wird, die Viktoria-Fälle am Sambesi entdeckt zu haben. Ausführlicher Bericht folgt. Foto: Konny von Schmettau