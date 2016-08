Leuchtbirnen gegen LED austauschen

Windhoek (cev) – Am kommenden Montag fängt der staatliche Stromversorger an, in den Haushalten landesweit bis zu sechs Glühbirnen gratis durch LED-Lampen auszutauschen. „Insgesamt sollen eine Million LED-Birnen installiert werden“, sagte heute Morgen NamPower-Geschäftsführer Kahenge Simson Haulofu, als er in Windhoek die Kampagne 1MLED vorstellte.



Im Mai kommenden Jahres soll die Aktion abgeschlossen sein und zwischen 30 und 50 Megawatt (MW) Energie einsparen. Für den Umtausch müssen Techniker von Tür zu Tür gehen, um zunächst den Bedarf zu ermitteln; es sollen nur intensiv benutzte Glühbirnen bzw. Leuchten, die während der Höchstlastzeiten brennen (6 bis 9 Uhr & 18 bis 21 Uhr), ersetzt werden. Die LED-Technik sei umweltfreundlicher und robuster; die Lebenszeit betrage 15000 Stunden. Mehr dazu morgen in der AZ.