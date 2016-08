Lehrstunde für Baby Warriors

Windhoek/Brazzaville (omu) - Die Nachwuchsspieler des namibischen Fußballverbandes (NFA) müssen ihren Traum von der Teilnahme an der U17-Afrikameisterschaft 2017 begraben. Gegen die Republik Kongo steckten sie am 21. August eine 0:3-Niederlage ein. Die Gastgeber stellten die Weichen im Alphonse-Massemba-Debat-Stadion in Brazzaville früh auf Sieg. Beim Pausenpfiff führten die Kongolesen bereits 2:0. Die Namibier waren durch das 0:1 kurz nach Anpfiff auf die Verliererstraße geraten, ehe sie das zweite Gegentor unmittelbar vor Ende der ersten Halbzeit vom Elfmeterpunkt kassierten. Den dritten Treffer erzielten die Kongolesen dann Mitte der zweiten Hälfte.





Damit ist nach der 1:2-Heimniederlage vom 6. August die Qualifikation für die Baby Warriors abgehakt. Trainer Timothy Tjongarero war teils beeindruckt vom Spiel seiner Jungs, haderte aber auf der anderen Seite mit der Chancenverwertung: „Das Team hatte vor allem im ersten Durchgang einige gute Möglichkeiten und Spielszenen. Uns ist es aber nicht gelungen, diese auch zu nutzen.“





Die Startaufstellung der Baby Warriors: Philipus Josef, Johannes Hollombach, Lubeni Haukongo, Dawid Morgan, Stanley Ndjavera, Mbakondja Tjahikika, Pitsi Amseb, Alex Kaongelwa, Stevano Dundee, Junior Petrus und Godwin Eiseb.