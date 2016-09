Lehrkräfte wollen Arbeit niederlegen

Absolute Mehrheit hat bei der Urabstimmung für einen Streik entschieden

Von Nina Külbs, Windhoek



Das Resultat ist eindeutig: 95,1 Prozent von 20473 teilnehmenden Lehrern haben sich laut der Lehrergewerkschaft NANTU bei der Urabstimmung vom 6. bis 15. September für einen Streik ausgesprochen. Lediglich 958 Lehrkräfte hätten die Niederlegung ihrer Arbeit abgelehnt, so dass NANTU-Präsident Simeon Kavila am Montag bekanntgab, mit dem Vorhaben „im Namen aller“ zu handeln.



Nach wie vor fordert die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von 8%, die „unter Beachtung der Inflationsrate und den Lebenshaltungskosten angemessen ist“, so Kavila. Demgegenüber steht die Auffassung der Regierung, aufgrund der aktuellen Dürre und Arbeitslosenrate die Prioritäten auf jene Herausforderungen zu setzen und dadurch einen Gehaltsanstieg auf 5% zu begrenzen. „Über diese Probleme hätten die Politiker nachdenken sollen, bevor sie ihre eigenen Löhne erhöht haben“, legte Kavila dar und fügte hinzu, dass Führungskräfte mit gutem Beispiel vorausgehen sollten.



Zudem sei durch die Verhandlung das Vertrauen der Lehrer in Bildungsministerin Katrina Hanse-Himarwa erloschen, da sich diese nicht als Mittlerin zwischen Gewerkschaft und Staat eingesetzt, sondern hingegen versucht habe, die Lehrkräfte mit dem Leitsatz „Keine Arbeit, kein Geld“ einzuschüchtern und sie vom Streik abzuhalten. Eine weitere Zusammenarbeit mit der Ministerin sei daher nicht garantiert.



Wann der landesweite Streik stattfinden soll, steht laut Nachrichtenagentur Nampa noch nicht fest. Zwar zeigte sich NANTU hinsichtlich des Wohls der Schüler besorgt, vor allem in Hinblick auf eine mögliche Niederlegung der Arbeit während der Prüfungsphase, doch sei es vielmehr noch die Regierung, die durch die Ablehnung der Forderung kein tatsächliches Interesse an der jungen Generation und deren Ausbildung zeige. So handle der Staat „rücksichtslos und arrogant“, während er die Lehrkräfte als immer „patriotisch und hart arbeitend“ beschrieb. Laut Nampa ist geplant, solange zu streiken, bis der geforderten Gehaltserhöhung zugestimmt wird.



In den landesweiten Abstimmungen hat es laut der Auswertung von NANTU die größte Zustimmung zum Streik in den Regionen Kavango-West (98,7 Prozent) und Omusati (98 Prozent) gegeben, die geringste hingegen in der Karas-Region (85,0 Prozent).