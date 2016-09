Lehrer-Leistungen im Rampenlicht

Projekt Lilie ehrt vier Pädagoginnen – Sonderpreis der AZ für Heimerzieherin

Das ausgezeichnete Frauenquintett auf der Bühne, v.l.n.r.: Ulrike Behring vom DHPS-Schülerheim (Sonderpreis „100 Jahre Allgemeine Zeitung“), Elke Lang von der Namib High School (Silberne Lilie), Cornelia Hecht von der DHPS (Goldene Lilie), Carola Hornickel von der DOSW (Silberne Lilie) und Anja Visagie von der DOSW (Weiße Lilie). Foto: Stefan Fischer

Von Stefan Fischer, Windhoek



Bildung bedeutet Ermächtigung von Menschen. Das sagte der deutsche Botschafter, Christian Schlaga, bei seiner Gastrede zum Galaabend des Projekts Lilie am Samstag in Windhoek. Er sei überzeugt, dass „wahre Ermächtigung nur mit guten Lehrern möglich ist". Und: „Der Lehrer steht im Zentrum und im Herzen der Bildung und der Ermächtigung." An die „happy days" in der Schule erinnere man sich schließlich ein Leben lang, führte der Diplomat aus.



Was namibische Bildung hervorbringt, zeigten die nächsten Redner. Marcel Lange von der Delta-Oberschule Windhoek, Gewinner des Kurt-Böhme-Rednerwettbewerbes 2016 (Senioren), präsentierte sein Referat unter dem Motto „Bargeld braucht nur noch deine Oma und der Einbrecher". Anhand dieses Slogans von Bargeldgegnern in Schweden, wo bereits die Mehrheit der Geschäfte ohne Scheine und Münzen laufe, legte er dar, wie eine bargeldlose Welt aussehen könnte. Es gebe nicht weniger Korruption und Betrug, und der Mensch würde zum „gläsernen Bürger" werden, weil alle Geldbewegungen nachvollziehbar wären. „Ich möchte in Zukunft auch noch bar bezahlen", so das Fazit von Lange.



Die Junioren-Gewinnerin des genannten Wettbewerbes, Nicole Rei­schauer-Buchert von der Privatschule Swakopmund, widmete sich indes dem Thema Schokolade. Kinderarbeit und Ausbeutung auf Kakaoplantagen in Afrika stecke dahinter, erklärte sie und träumte von einer „Schokolade aus Afrika" durch Weiterverarbeitung und Wertschöpfung im Kakao-Ursprungsland. Doch das sei nicht in Sicht, so dass sie resigniert feststellte: „Was können wir machen? Nicht viel." Immerhin, jeder, der Schokolade kaufe, sollte daran denken, wie privilegiert wir seien, dies tun zu können.



Zurück zu Bildung, Kindern, Eltern und Lehrern fand die Erziehungsexpertin und Buchautorin Nikki Bush aus Johannesburg. Sie machte deutlich, wie sich Bildung, Jobmarkt und Ansprüche im digitalen Zeitalter verändern. Auch eine teure Bildung sei keine Garantie mehr für Erfolg, meinte sie und erklärte: „Wir bereiten Kinder auf Jobs vor, die es noch nicht gibt." Und: „Unsere Kinder müssen mit einem Tsunami der Veränderungen umgehen." Die Herausforderungen bestünden nun darin, sich mit den Kindern zu beschäftigen, ihnen Hoffnung zu geben und sie auf den Wandel vorzubereiten. Eltern müssten die Vorbildrolle lebendig ausfüllen und den Kindern Verantwortung beibringen. Lehrer müssten lernfähig sowie zur Zusammenarbeit und zum Wandel bereit sein.



Die Überreichung von vier Lilie-Preisen an Lehrerinnen sowie eines Sonderpreises der Allgemeinen Zeitung anlässlich ihres 100. Jubiläums an eine Heimerzieherin war der Höhepunkt des festlichen Abends.



Neben dem deutschen Botschafter war auch Simon Tsuseb, Bildungsdirektor der Otjozondjupa-Region, Ehrengast der Veranstaltung. Musikalisch aufgelockert wurde der Galaabend vom jungen Chorensemble der Delta-Oberschule Windhoek unter Leitung von Stephanie Nangolo. (Demnächst mehr dazu.)