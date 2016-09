Lehrer gewinnen Berufung

Windhoek (ms) - Die vier Lehrer, die im Juni 2013 aufgrund der physischen Züchtigung eines Schülers am Windhoek Gymnasium der Körperverletzung schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von jeweils 2000 N$ verurteilt wurden, hatten mit ihrer Berufung gegen sowohl Schuldspruch als auch Strafmaß Erfolg. In einem soeben ergangenen Revisionsurteil kommen die Richter Elton Hoff und Naomi Shivute zu dem Ergebnis, die Staatsanwaltschaft habe den Pädagogen keinen subjektiven Tatbestand nachgewiesen, also nicht belegt, dass sie bewusst illegal gehandelt hätten. Die Betroffenen hatten zuvor argumentiert, das Verbot gegen Körperstrafe gelte nur an Staatsschulen und treffe für sie als Angestellte einer Privatschule nicht zu. Mehr dazu morgen in der AZ.