Langeweile und Machtfülle

Wenn Beamte und politische Amtsträger wie Minister gelangweilt sind, dann muss das Geltungsbedürfnis gestillt werden. Dann kommen Gespinste wie das Rassenquotenkonzept NEEEF (New Equitable Economic Empowerment Framework) oder das Ansinnen auf den Plan, dass die Regierung die Medien durch ein gesetzlich-rechtliches Organ „endlich an die Kandare“ nehmen will, weil sie sich „der Diffamierung und der öffentlichen Charakterschändung von Personen schuldig machen und dabei noch ungestraft davonkommen (get away with murder)“, so Informationsminister Tweya.

Tweyas fest angekündigte Absicht, ein staatliches Kontrollorgan für die Medien ins Leben zu rufen – eine Intention, die allerdings vom Sprecher des Präsidenten, Albertus Aoxamub, zurückgewiesen wurde – ist kennzeichnend für geltungsbedürftige Amtsträger eines politischen Systems, das im Überschwang der Machtfülle existiert. Zur Perfektionierung der Machtausübung in autoritären Regimen gehört zu allererst die Reglementierung der Medien, wie es zur Genüge in unseren nördlichen Nachbarstaaten veranschaulicht wird, allen voran Simbabwe, gefolgt von Angola. Es gibt tatsächlich eine messbare Skala. In dem Maße, wie die zentralisierte Macht im Staatsapparat bzw. in der regierenden Partei ins Absolute anwächst, so steigert sich die Medienphobie manch führender Beamter und politischer Entscheidungsträger. Die regierende SWAPO hat bisher noch etliche nüchterne Kräfte in ihren Reihen, denen die Machtfülle der Partei nicht zu Kopf gestiegen ist und die für ein Maß an Ausgewogenheit sorgen. Das ist jedoch keine Garantie, dass die Medienphobie dadurch gebannt wäre.

Eberhard Hofmann