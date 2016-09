Landesweiter Krebslauf verzeichnet großen Erfolg

Mehr als 3000 Menschen beteiligten sich am Samstag am ersten landesweiten Krebslauf, der rund 85000 N$ Spendengelder brachte. Unter dem Motto „Den Krebs aus den Städten vertreiben“ kamen in Windhoek, Swakopmund, Rehoboth und Walvis Bay zahlreiche engagierte Läufer zusammen, um gemeinsam ein Zeichen gegen die oft tödlich endende Krankheit zu setzen. Auch Namibias First Lady Monica Geingos ließ es sich nicht nehmen, die Aktion zu unterstützen und nahm in Windhoek die zehn Kilometer lange Laufstrecke auf sich. Bereits am Vortag hatte die namibische Krebsvereinigung (CAN) an verschiedenen Orten in Windhoek eine Kampagne gestartet, um auf Krebs aufmerksam zu machen und Spendengelder zu sammeln. Diese kommen nun dem namibischen Fonds Kinder mit Krebs (CHICA) zugute, der junge Krebspatienten auf verschiedene Weise unterstützt. Foto: CAN