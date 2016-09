Kunstfest in Omaruru beendet

Omaruru (hf) - Kunstpilger tuckern mit der Heufuhre auf dem 10. Artists´ Trail durch Omaruru, der am Wochenende stattfand. Hier durchqueren sie in der grellen Mittagssonne das Omaruru-Rivier, um mehrere Lokale des Kunstgewerbes anzufahren und sich Sehenswürdigkeiten der Gartenstadt zeigen zu lassen. Die Veranstalter des diesjährigen Kunst- und Künstlertreffs haben zum 10-jährigen Jubiläum der Veranstaltung ein vielseitiges Programm der bildenden und musikalischen Künste bestritten, das viel Anklang gefunden hat. Mehr über die gelungene Jubiläumsveranstaltung demnächst in der AZ.