Kulturerbe in Swakopmund festigen

Das Museum von Swakopmund beteiligt sich an der Woche des namibischen Kulturerbes und lädt zu besonderen Aktionen ein. Foto: Stefan Fischer

Windhoek/Swakopmund (AZ) - Vom 19. bis 24. September feiert das Swakopmunder Museum die Woche des namibischen Kulturerbes. Das Thema dieses Jahres lautet „Immaterielles Kulturerbe“ (intangible cultural heritage).



Das Museum in Swakopmund feiert diese vomn der Museumsvereinigung ausgerufene Woche, indem Klassen der Swakopmunder Oberstufen umsonst ins Museum eingeladen wurden. Weiterhin gibt es eine besondere Veranstaltung für die Unterstufen: am Freitag, 23. September, um 10 Uhr wird Papa Shikongeni den Kindern eine Geschichte erzählen.



„Kultur ist auch wie man sich grüßt“, darauf weist Nadine Kohlstädt von der Wissenschaftlichen Gesellschaft Swakopmund, dem Träger des Museums, hin. Und: „Selbst in unserem dünn besiedelten Land kann man schnell ins Fettnäpfchen treten, wenn man jemanden einer anderen Kulturgruppe begegnet und die jeweiligen Regeln nicht kennt. Daher soll gegenseitiges Verständnis gestärkt werden, indem wir uns dies mal bewusst machen.“ Deshalb bietet das Museum eine Ausstellung an, an der alle Besucher teilnehmen sollen: Jeder notiert eine ihm bekannte Begrüßungs-„Zeremonie“ und diese werden auf einer Pinnwand montiert. Am 24. September um 11 Uhr werden unter den Zetteln ein paar Preise verlost.



Weitere Informationen gibt´s im Internet (scientificsocietyswakopmund.com/swakopmund-museum/).