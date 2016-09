Kultur lebendig halten

Kulturerbe-Woche vom 19. bis 24. September

Plakat der Heritage Week Plakat der Heritage Week

Die diesjährige Kulturerbe-Woche Namibias steht unter dem Motto „Intangible Cultural Heritage“, also dem immateriellen Erbe. Ndapewoshali Ashipala, vom Verband der namibischen Museen (MAN) erklärt: „In dieser Woche wird es nicht nur um Kunst und Kultur in Gegenständen gehen – wir wollen auch Orte, Musik, Fähigkeiten, Wissen und Traditionen unseres Landes zeigen. Also Dinge, die man nicht greifen kann. Jeder kann so auch fremde Kulturen kennen lernen.“



Boyson Ngondo, Kulturchef von UNESCO, betont, dass sich Kultur immer verändere, sehr dynamisch sei. Gerade in Namibia, einem Land, mit so vielen verschiedenen Kulturen. „Für uns ist dieses Event also sehr wichtig, weil es die Vielfalt in Namibia zeigt.“ Dem Organisationsteam geht es darum, die vielfältige Kultur des Landes zu feiern, die Kultur aber auch zu erhalten und allen Menschen nahe zu bringen.



Auf dem Programm stehen deswegen Ausstellungen, Workshops, Diskussionsrunden, Filme, Musik, Unterhaltungs-Shows, Theater-Stücke und Kultur-Festivals. Die Kulturerbe Woche findet vom 19. bis 24. September statt und wird am kommenden Montag, den 19. September, um 18 Uhr offiziell im FNCC eröffnet. Dort erwartet die Besucher die erste Ausstellung: Fotos von Christian Goltz. Bis zum 24. September sind dann viele unterschiedliche Veranstaltungen geboten: Jessica vom Cosdef Arts & Craft Center wird bis zum 22. September täglich von 14 bis 15 Uhr einen Kunst und Handwerksworkshop geben. In der NAGN läuft die Ausstellung „Drawaing past and present“ und außerdem wird dort am 21. September von 14 bis 17 Uhr ein Zeichenkurs für Kinder angeboten. Am 22. September ab 18.30 Uhr sind alle Quiz-Fans bei der Quiz Nacht im FNCC willkommen und am 23. September wird um 19 Uhr im NTN Back Stage das Theaterstück „The first year“ aufgeführt. Das komplette Programm liegt in den verschiedenen Veranstaltungsorten aus. Informationen gibt es aber auch auf der Facebook-Seite des Events. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.



„Wir freuen uns sehr drauf, ganz viele Besucher willkommen zu heißen“, sagt Ashipala bei der Pressekonferenz. „Wir sind stolz darauf, wie schnell unsere Kulturerbe Woche gewachsen ist und wie viele unterschiedliche Angebote wir machen können.“ Die „Namibian Heritage Week“ entstand zunächst als Idee des National Museum of Namibia, sie planten einen jährlichen Museumstag. Doch dann wurde die MAN Partner und der Tag wurde auf eine ganze Woche und auf das ganze Land ausgedehnt. Mittlerweile sind viele Organisationen und Personen im Team der Kulturerbe Woche. Neben den bereits genannten, zum Beispiel das Militär Museum, die Stadt Windhoek, das Bildungs- und Kulturministerium, die UNESCO oder das namibische Tourism Board.



Dieses Projekt soll jedoch noch weiter wachsen. „Jeder ist eingeladen zu kommen, mitzumachen, zuzuschauen oder auch ins Organisationsteam zu kommen“, so Ashipala. Die Woche soll alle Namibier dazu motivieren, sich mit ihrer eigenen Kultur, deren Vielfalt und Schönheit und dem kulturellen Erbe des Landes zu beschäftigen.