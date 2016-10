„Krisensituation“ dauert an

Studenten protestieren in ganz Südafrika, teils auch gewalttätig

Die landesweiten Studentenproteste gegen die Erhöhung von Studiengebühren in Südafrika gehen in die vierte Woche. Polizisten haben am Montag Wasserwerfer, Gummigeschosse, Tränengas und Rauchgranaten eingesetzt, um die Demonstrationen vor den Unis aufzulösen.

Studenten demonstrieren in Kapstadt. Bei landesweiten Studentenprotesten gegen die Erhöhung von Studiengebühren ist es im südafrikanischen Johannesburg zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Studenten und Sicherheitskräften gekommen. Dies berichtete der südafrikanische Fernsehsender eNCA. Viele Universitäten bleiben geschlossen, es findet kein Unterricht statt. Foto: dpa

Von Bianca Ahrens, Windhoek/Johannesburg



Die Proteste gegen die Erhöhung der Studiengebühren in der Kaprepublik und damit die von Präsident Jacob Zuma als „Krisensituation“ bezeichnete Lage gehen in die vierte Woche. Laut Berichten auf sozialen Netzwerken wie Twitter und Nachrichtenportalen wie News24 sind die Demonstrationen erneut gewalttätig geworden. Studenten, die nicht an dem Protest teilnehmen wollten, hatten nach Angaben des Fernsehsenders eNCA eine Menschenkette gebildet, um die Studenten, die Steine warfen, vor der Polizei zu schützen.



Universitäten wie die Nelson Mandela Metropolitan University, die University of Zululand, University of Pretoria, die Universität Kapstadt (UCT), die Cape Peninsula University of Technology in Bellville (CPUT), die University of Western Cape (UWC) und nun auch die Universität in Stellenbosch sind weiter geschlossen, Vorlesungen finden nicht statt.



In einer Pressemitteilung der Wits-Universität vom Montag heißt es, dass die Studenten die Proteste auf die Straßen von Parktown und Braamfontein gebracht hätten. Der Sender eNCA berichtete zudem, dass Studenten zunächst einen Bus mit Steinen beworfen und ihn dann in Brand gesteckt hätten. Die Studenten wollen so lange weiter in den Straßen protestieren, bis die Polizei das Wits-Gelände verlässt. Polizisten haben auf dem Uni-Campus mit Wasserwerfern die Demonstranten verjagt. Bereits letzte Woche Dienstag kam es zu einen Zusammenstoß zwischen Polizisten und Studenten, bei dem Sicherheitskräfte Gummigeschosse, Tränengas und Rauchgranaten eingesetzt haben.



„Es ist zu früh, angesichts dieser Krisensituation einen Notstand auszurufen“, sagte der Polizist Khomotso Phahlane. Die Witwatersrand-Universität (Wits) habe am vergangenen Freitag erklärt, dass eine gebührenfreie Hochschulbildung eine Möglichkeit sei, den Konflikt zu beenden, ohne dass der Bildungsstandard da­runter leiden soll. An der Witwatersrand Universität wird seit Montag wieder unterrichtet.



Gewalt herrscht dagegen weiter auf dem Gelände der Universität Kapstadt (UCT). Nach Angaben der Polizei wurde am Sonntag eine Benzinbombe gezündet. Dies meldete das südafrikanische Nachrichtenportal News24. Ein Journalist vom Fernsehsender SABC hat die Demonstrationen als eine „totale Katastrophe“ beschrieben. Präsident Jacob Zuma hatte als Folge von Demonstrationen im vergangenen Jahr die Höhe der Studiengebühren für 2016 eingefroren.