Kriegsnachlese fortgesetzt

Dr. Zed Ngavirue ist zur vierten Runde nach Berlin aufgebrochen

Die Verhandlungen zur Nachlese des Kolonialkriegs 1904-1908 werden in dieser Woche in der vierten Runde in Berlin fortgesetzt. Der namibische Sonderbeauftrage Dr. Ngavirue führt dazu die namibische Delegation an, die am Freitag nach Deutschland abgereist ist.

Von Eberhard Hofmann/Nampa

Windhoek

Die Namibier treffen dort auf das Berliner Regierungsteam unter Leitung des Sonderbeauftragten Ruprecht Lorenz. Laut Vizepräsident Dr. Nickey Iyambo gehören Stammeschefs der Nachfahren der Volksgruppen zur namibischen Delegation, die in den Kolonialkrieg verwickelt waren. „Als Nation nehmen wir diese Herausforderung an und senden eine Delegation nach Berlin. Wir handeln als ein unabhängiges, stolzes und freies Volk“, so Iyambo bei einem Pressebriefing am Freitag.

Es handelt sich nunmehr um die vierte amtliche Aussprache dieser Art zwischen der deutschen und namibischen Regierung. Das er­­s­t­e­­ Treffen fand im Dezember 2015 statt, als Polenz sich in Namibia an verschiedenen historischen Stätten und mit seinem Gegenpart Ngavirue orientiert hatte. Im April dieses Jahres war die namibische Delegation schon einmal in Berlin, als die deutsche Regierung ihren Verhandlungsrahmen präsentierte. Im Gegenzug hat die namibische Seite der besuchenden deutschen Delegation im Juli 2016 in Windhoek wiederum ihre Verhandlungsposition vorgelegt. „Die namibische Stellung ist das Ergebnis von sieben Monaten langer Arbeit des Sonderkomitees bestehend aus Akademikern, Hi­storikern, Rechts- und Wirtschaftsexperten sowie namibischen Diplomaten und Mitgliedern betroffener Gruppen, die fest in der Tradition ihrer Gemeinschaft stehen und in mündlich-historischer Überlieferung versiert sind, was den Widerstandskrieg und den Genozid betrifft.“ Laut Iyambo könnten die „wirklichen Verhandlungen“ zwischen Namibia und Deutschland nun beginnen. Er betonte, dass nach internationalem Völkerrecht solche Verhandlungen nur zwischen souveränen Staaten ausgeführt werden könnten. Im Falle von Namibia ist die namibische Regierung befugt, die Gemeinschaften der Ova­herero und Nama zu vertreten und „ist die einzige legitime Institution, die im Namen der betroffenen Gemeinschaften im Hinblick auf das internationale Völkerrecht Schritte unternehmen kann“, zitiert Nampa den Vizepräsidenten. Iyambo hat sich nicht zu Erwartungen über den endgültigen Abschluss der Verhandlungen ausgesprochen. Beide Regierungen werden vor allem von der Ova­herero-Fraktion der Roten Flagge angegriffen, dass traditionelle Chefs und Stammesführer nicht in der ersten Linie der Regierungsverhandlung eingebunden sind.

Ngavirue und seine Delegation werden am 9. September zurück erwartet.