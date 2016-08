Kricket-Nationalmannschaft muss unbedingt punkten

Interkontinental-Pokal als erstes Ausrufezeichen – Partnerschaft mit Königreich Saudi-Arabien geplant

Die namibische Kricket-Auswahl will Interkontinental-Pokal ein Ausrufezeichen setzen. Foto: Archiv

Windhoek (ap) • Der namibischen Kricket-Nationalmannschaft stehen in den nächsten zwei Wochen wichtige Spiele bevor. Mit Blick auf die nächsten Einsätze in dem vom Internationalen Verband (ICC) ausgerichteten Interkontinental-Pokal, sowie in der Weltliga-Meisterschaft gegen Papua-Neuguinea im Oktober treten die Asse um Chefcoach Dayanand Thakur an diesem Wochenende im T20-Afrikapokal an.

Zudem gastiert die Nationalauswahl Saudi Arabiens wenig später zu drei Freundschaftsspielen in Windhoek. Nach zuletzt enttäuschenden Leistung auf internationalem Parkett will Trainer Thakur beim Afrikapokal der Wertung T20, bei dem neben den Nationalteams aus Namibia, Kenia und Simbabwe, ausschließlich südafrikanischen Provinz-Mannschaften an den Start gehen, ein erstes Ausrufezeichen setzen. „Es hat bis jetzt noch keine Landesauswahl einen Gruppensieg bei diesem Turnier eingefahren und das wollen wir nun ändern", gab der seit nun einem Jahr im Amt tätigen Thakur die Marschroute voraus.

Mit KwaZulu-Natal Inland, North West und den Top Spielern des Western Capes dürfte das angestrebte Ziel in Pietermaritzburg jedoch nur schwer zu erreichen sein. Zuverlässig stimmt den in Französisch-Guyana geborenen Thakur, dass sich mit Sarel Burger, Craig Williams, Gerrie Snyman, Nicolaas und Bernard Scholtz sowie Helao ya France ei­nige der erfahrensten Spieler für zwei Jahre für den Dienst im National­dress verpflichtet haben. Bereits am 16. September geht die Vorbereitung in die nächste Runde. Zum ersten Mal in der Geschichte wird das Königreich Saudi-Arabien gegen die Namibier auflaufen. Drei Begegnungen sind in Windhoek angesetzt.



Beide Nationen wollen nach Aussagen des hiesigen Verbandes (CN) eine langfristige Partnerschaft aufbauen und in Zukunft mehr von einander profitieren. Nur einen Monat später reist die CN-Auswahl zu den beiden wichtigen Spielen im Rahmen des Interkontinental-Pokals, sowie der Weltliga-Meisterschaft nach Papua-Neuguinea. Beim Interkontinental-Pokal treffen die acht besten „Associate"-Mitglieder der ICC über zweieinhalb Jahre aufeinander. Der Gewinner muss dann gegen die bis dahin am niedrigsten eingestufte Test-Nation ran. Die beiden letzten riskieren dagegen den Abstieg.



Namibia weilt nach einem Sieg und zwei Niederlagen momentan abgeschlagen auf dem siebten Rang und muss nun unbedingt punkten. Auch in der Welt-Liga konnten Thakur und seine Schützlinge bis dato mit nur einem Sieg aus drei Duellen nicht überzeugen. Eine gute Platzierung in diesem Wettbewerb würde die Qualifikation der Namibier für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr deutlich erhöhen. „Wir müssen beide Spiele gewinnen", unterstrich Thakur abschließend.