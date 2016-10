Kreditaufnahme verlangsamt sich weiter

Privatsektor leiht sich im August fast 950 Mio. N$ – Hypotheken wiegen schwer

Windhoek (cev) – Im August dieses Jahres wurden Darlehen in Höhe von insgesamt 949,9 Millionen N$ an den Privatsektor ausgeteilt, das waren fast 1,2 Prozent mehr als im Vormonat. „Damit stehen die Gesamtschulden (privater Unternehmen und Haushalte) bei 83,2 Milliarden N$“, heißt es in dem jüngsten PSCE-Bericht (Private Sector Credit Extension) der Finanzberater- und Marktforschungsfirma IJG Securities, der vergangene Woche veröffentlicht wurde.



Im Vergleich zum Vorjahr ist laut IJG deutlich eine Verlangsamung der Kreditvergabe zu erkennen, ein Zeichen einer gesunkenen Nachfrage in der Wirtschaft: „Im Jahresvergleich hat sich das Wachstum bei privaten Darlehen weiter verlangsamt, von 11,1 Prozent im Juli auf 10,8 Prozent im Folge- bzw. Berichtsmonat.“ Allein im laufenden Jahr seien Kredite mit einem Finanzvolumen von 4,4 Milliarden N$ aufgenommen worden, und 8,1 Milliarden in den vergangenen zwölf Monaten. „Von den Darlehen seit August 2015 wurden 3,6 Mrd. N$ von Unternehmen aufgenommen, die restlichen 4,5 Mrd. N$ sind Haushalten zuzuschreiben“, heißt es.



Im August sei die Kreditvergabe an Haushalte monatlich um 1,4 Prozent und im Jahresvergleich um 10,4 Prozent gewachsen. Weiterhin zeige sich hier vor allem aufgrund der Leitzinsanstiege eine Verlangsamung. „In dem Berichtsmonat haben die Hypotheken um 1,1 (monatlich) bzw. 10,6 Prozent (im Vergleich zum Vorjahr) zugenommen, was leicht höher ist als im Juli“, so IJG. „Von den insgesamt 48,3 Milliarden N$ Krediten an Privatpersonen sind 67 Prozent Hypotheken.“



Anders sehe das Bild bei Darlehen der privaten Unternehmenswelt aus: Die Kreditvergabe an Firmen hat sich laut den Marktforschern im Berichtsmonat sowohl monatlich – von 1,3 Prozent im Juli auf 1,2 Prozent im August – als auch im Jahresvergleich (von 12,8 auf 11,7 Prozent) beruhigt.



„Die Kreditvergabe hat sich aufgrund des schrittweisen Anhebens des Leitzinses in den vergangenen zwölf Monaten stark verlangsamt“, schreiben die Experten von IJG. „Seit 2012 haben die Währungshüter den Leitzins sechsmal um je 25 Basispunkte angehoben.“ Nun zeichne sich ein Ende dieser Anstiege an, schreiben die Ökonomen.