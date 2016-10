Krankenwagen gerammt

Windhoek (ste) – Ein Rettungswagen ist heute am frühen Morgen auf der Westlichen Umgehungsstraße (B1) von Windhoek, in Höhe des Staatskrankenhauses, in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Offenbar ist ein entgegenkommendes Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, über den Mittelstreifen gerast und dann in den Rettungswagen gekracht. Weitere Details, auch über die Schwere der Verletzungen der Fahrzeuginsassen, waren vor Ort nicht zu erfahren; die Polizei wird sich später dazu äußern.