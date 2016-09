Koos van Ellinckhuijzen gestorben

Windhoek/Swakopmund (dh) - Einer der weit über die Grenzen Namibias hinaus bekannte Künstler, Koos van Ellinckhuijzen, ist gestern Morgen um 7.30 Uhr im Prinzessin-Rupprecht-Heim in Swakopmund gestorben. Er war vom MediCity-Krankenhaus in das Prinzessin-Rupprecht-Heim verlegt worden, nachdem er am Sonntag, den 28. August dieses Jahres, anscheinend nach einem Schlaganfall gestürzt war. Er sei am Montag danach von seinen Nachbarn auf dem Boden liegend angetroffen und in ein Krankenhaus in der Küstenstadt gebracht worden. Später sei er in das MediClinic Privatkrankenhaus verlegt worden.

Einer Künstlerin in der Wohngemeinschaft, in der Elinckhuijzen eine Wohnung hatte, zufolge hatten die Einwohner ausgemacht, dass sie an die Wand klopfen, wenn sie Hilfe bräuchten. In Ellinckhuijzens Wohnung habe Musik gespielt und hätten die Lichter gebrannt, was nichts Ungewöhnliches gewesen sei. Am Montag vergangener Woche hätten die Nachbarn jedoch Unrat vermutet und hätten nachgesehen. Dabei hätten sie den Künstler auf dem Boden liegend entdeckt.

Ellinckhuijzen ist nicht nur in Namibia bekannt, weil er zahlreiche Briefmarken entworfen hat und viele seiner Werke in namibischen Privatsammlungen zu finden sind, sondern auch, weil er zahlreiche Ausstellungen im Ausland hatte. Ellinckhuijzen wurde am 20. September 1942 in Pretoria geboren und ging dort zur Schule. Personen, die dem Künstler nahe stehen, sagten, dass er bis zu seinem Tod stets künstlerisch tätig war, obwohl er seit einigen Jahren an Krebs erkrankt war. Im April dieses Jahres starb seine Mutter im Alter von 97 Jahren. Er hinterlässt vier Töchter.

Sein Krankenhausaufenthalt hat beachtliche Kosten aufgehäuft, die Freunde vorfinanziert haben. Ein Spendenkonto wurde zu diesem Zweck eingerichtet. Es lautet: Bank Windhoek Hauptbüro Kontonummer 20 0032 7653. Kunstliebhaber und Freunde des Verstorbenen werden aufgerufen zu spenden.