Kontra und Selbstkritik

O&L-Chef Thieme äußert sich zu NEEEF

„Die Kuh gibt nicht mehr, wenn man sie schlachtet.“ Konzernchef Sven Thieme lehnt NEEEF in der derzeitigen Form ab, übt aber auch Selbstkritik. Foto: O&L

Windhoek (fis) • Die von der Regierung geplante Quotenregelung NEEEF wird in der jetzigen Form von der Ohlthaver & List-Gruppe (O&L) abgelehnt. Das sagte O&L-Vorstandsvositzender Sven Thieme am Freitag auf AZ-Nachfrage, räumte aber auch mangelndes Engagement in der Vergangenheit ein.

„Wir müssen uns selbst kritisieren, denn wir hätten zuvor eine Menge mehr tun müssen", sagte Thieme auf der Bilanzpressekonferenz der Namibischen Brauerei (NBL), einer O&L-Tochter, auf die Frage zur Einschätzung von NEEEF. Er unterstütze die Ziele der Regierung hinsichtlich Reduzierung von Armut und Ungleichheit. Es sei die „Verantwortung eines Jeden, aufzustehen und etwas zu tun", so Thieme. Allerdings ist er der Ansicht, dass die Veränderung der Eigentumsanteile (laut NEEEF Zwangsbeteiligung von vormals Benachteiligten mit 25%) keine geeignete Form sei, das Ziel zu erreichen. „Die Kuh gibt nicht mehr, wenn man sie schlachtet", sagte Thieme, der Präsident der Industrie- und Handelskammer (NCCI) ist. Und weiter: „Es gibt einen besseren und eleganteren Weg, wie die Geschäftwelt die Führung übernehmen kann." Dies werde nun in Angriff genommen.