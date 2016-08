Kondolenzbuch für Scheel

Windhoek (nik) – Anlässlich des Todes des früheren deutschen Bundespräsidenten Walter Scheel legt die deutsche Botschaft in Windhoek heute und morgen von 9 bis 13 Uhr ein Kondolenzbuch in ihren Räumlichkeiten im Sanlam Center (6. Stock) aus.



Scheel ist vergangene Woche im Alter von 97 Jahren gestorben. Er war er einer der bedeutendsten deutschen Politiker - von 1969 bis 1974 als Außenminister und Vizekanzler, von 1974 bis 1979 als Staatsoberhaupt.



Scheel setzte damals die umstrittenen Ostverträge durch - Heute werden sie als Grundstein für die Deutsche Einheit angesehen. „Willy Brandt konnte nur mit Walter Scheel als kongenialen Partner das Land verändern“, so Frank-Walter Steinmeier.