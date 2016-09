Kommando-Grundstück gehört Kommune



Windhoek/Okahandja (Nampa/hf) - Das umstrittene Grundstück in Okahandja, auf dem die Ovaherero viele Jahrzehnte den jährlichen Herero-Volkstag begangen haben, nachdem die traditionelle Prozession die Häuptlingsgräber von Samuel Mahrero und Sohn besucht hat, gehört der Kommune Okahandja, wie Stadtdirektorin Martha Mutilifa mitteilt. Weitere Fragen von Nampa hat sie allerdings an das Ministerium für Städtische und Ländliche Entwicklung verwiesen.

Der Disput um die Nutzung des Grundstücks, Erf 1755, das die Traditionelle Behörde der Ovaherero (OTA) angeblich gekauft hat und exklusiv beansprucht, hat sich mit Auseinandersetzungen zwischen der Organisation der Roten Flagge mit Chef Vekuii Reinhard Rukoro und dem Hause Maharero derart zugespitzt, dass der Volkstag in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen von der Polizei untersagt wurde. Die Aussage der Stadtdirektorin über den Besitzstand des Grundstücks widerspricht wiederum den Aussagen der OTA-Behörde.