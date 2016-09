Kollektiver ­Egoismus

Die Lehrerschaft der SWAPO-hörigen Gewerkschaft NANTU (Namibia Nationale Teachers´ Union) sowie die Patei-unabhängige Lehrervertretung TUN (Teachers´ Union of Namibia) sind sich diesmal einig: sie wollen streiken, um die Regierung zu zwingen, für bestimmte Dienstgrade eine achtprozentige Gehaltsaufbesserung zu zahlen, anstatt der 5%, die von der Premierministerin Kuugongelwa-Amadhila aus gutem Grund als zulässige Schmerzgrenze verteidigt werden.

Der Staat ist gezwungen, auch zwingende andere Faktoren neben Lehrergehältern zu beachten, die trotz Dürre, Wassernot, Arbeitslosigkeit und auswärtiger Faktoren dennoch eine Aufbesserung von rund 5% erfahren sollen, wenn die zwei Gewerkschaften es denn so akzeptieren. Aber NANTU und TUN geben sich militant wie vor rund zwei Jahren, als etliche Lehrer der Staatsschulen kurz vor und für manche Klassen während der Prüfungszeit den Lehrdienst niedergelegt und ihre Schüler in der Zeit in Stich gelassen haben. Damals handelte es sich um einen illegalen Streik. Um ihre Dreistigkeit zu krönen, haben die Streiker damals den ministeriellen Beschluss formal und unter Protest angefochten, dass Teilnehmer des illegalen Ausstands für geschwänzte Tage kein Gehalt empfangen sollten. Damals und auch diesmal hat die Regierung angesagt, in dem Konflikt nach dem Prinzip „no work, no pay“ zu verfahren.

Der angedrohte Streik ist angesichts des Aufbesserungsangebots der Regierung blanker egoistischer Kollektivismus. Von Lehrern, die die ­Generation von Morgen unterrichten, sollte man gegenüber ihren Schülern Integrität und eine verantwortliche Dienstauffassung erwarten.





Eberhard Hofmann