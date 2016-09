Künstler und Liebhaber ziehen Kreise in Omaruru

Bunte verlötete Glasfenster gibt es nicht nur in alten namibischen Kirchen. Tinus van Wyk aus Walvis Bay hat in Omaruru gezeigt, dass er dieses Kunstgewerbe mit Hingabe pflegt, sondern dass es andere Namibier gibt, die daran Gefallen finden. Camille de Waldt, junge erfolgreiche Malerin aus der Kunstschule von Urte Remmert, hatte zunächst nur drei ihrer Kreationen ausgestellt. Die Bilder waren am ersten Morgen des Kunstfests, am Freitag, kurz nach der Eröffnung schon ausverkauft. Erdmännchen, bzw. Stokststerte, erobern sich in diverser künstlerischer Ausgestaltung so manches Herz. Juwelierin Beate Urban-Spitze zeigt einen Anhänger, den man buchstäblich auf dem Herzen tragen kann. Kunstlehrerin Urte Remmert von Swakopmund lässt sich an der Stafette beim Künstlertreff in Omaruru über die Schulter schauen. Sie hat viele Schüler der Ortschaft fortgebildet. Einige haben es zu hohen Auszeichnungen geschafft. Kunst mit politisch-kritischem Motiv: "Reparationskunst". Das Briefmarken-Motiv von Deutsch-Südwestafrika wird mit der Euro- und Nam-Dollar-Forderung verquickt von Ndikung Noholi, der im Kölling-Saal unter anderen Werken der Windhoeker Kunstgalerie sowie der Kunsthochschule College of the Arts ausgestellt hat. Selbst bei sengender Hitze lassen es sich die Kunstpilger auf dem 10. Omaruru Artists´ Trail nicht nehmen, eine Ortsrundfahrt auf der Heufuhre mitzumachen. Ein englisches Kolonialmusical skandiert "Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun". Wer am ausgefallenen Kunstfest teilnimmt, verlässt die Routine-Bahn des Alltags. Fotos: Eberhard Hofmann

Was 2007 als ergänzende Idee zur Hundertjahrfeier des Wronsky-Hauses in Omaruru mit 20 Künstlern, darunter auch Chocolatiers begann, hat sich über ein Jahrzehnt verdreifacht. Am jüngsten Artists´ Trail von Omaruru waren insgesamt 64 Künstler und Aktive des Kunstgewerbes beteiligt.



Mitbegründerin und Chefin des Wronsky-Hauses, Gudrun Müller, erinnerte sich am vergangenen Donnerstagabend im traditionsreichen Central-Hotel an die Anfangszeit. Zur Hundertjahrfeier kamen Veranstalter auf die Idee, die Öffentlichkeit auf die „Kunstroute von Omaruru" zu führen, denn die Ortschaft steht seit langem im Ruf, dass hier kreativ Freischaffende mit ihrem Talent das Ambiente verschönern, vom Bereich der bildenden Künste, auf der Leinwand, ob in Keramik oder Glas, ob im Metier der Bildhauer, ob auf der Theaterbühne oder im musikalischen Rahmen zwischen Trommeln, Chören, Sinfonie-Orchester oder Big Band.



Gerade am vergangenen Wochenende war das Spektrum mit dem Flussbett-Auftritt der Namibian Coastal Symphonics besonders breit gestreut. Kaum ein Besucher oder Lokaler hat sich dieses Ereignis entgehen lassen. Das Swakopmunder Trio Feminale, das zahlreiche Veranstaltungen der Region Erongo und weiter im Inland begleitet, bildete Teil des Küstenorchesters, denn es war sozusagen durch „Tradition verpflichtet", weil das Ensemble schon zum ersten Artists´ Trail aufgespielt hatte und durfte daher nicht fehlen.



Die 64 Teilnehmer und Darbieter der Kunstroute waren auf 17 Lokale beiderseits des Omaruru-Riviers verteilt. Der Kunstpilger konnte unter ihnen Erstaunliches betrachten und erstehen: Gemälde, Skizzen, Kindermalerei aus dem Nachwuchs der lokalen Künstlerschule, Skulpturen, Kunstgeschmeide, Kreationen aus Recycle-Material, Keramik und Töpferei, Schmiedearbeit, Wurzelschnitzerei und diverses Kunstgewerbe.

So manchen zieht´s wieder hin nach Omaruru.



Eberhard Hofmann