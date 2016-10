Klage gegen ACC gescheitert

Gericht urteilt gegen Hailulu und rügt Korruptionskommission

Der Ex-Geschäftsführer der nationalen Wohnungsbaugesellschaft (NHE), Vinson Hailulu, ist bei dem Versuch gescheitert, die gegen ihn eingeleiteten Ermittlungen der Anti-Korruptionskommission (ACC) für rechtswidrig zu erklären. Eine kleine Genugtuung hat er dennoch erfahren.

Vinson Hailulu.

Von Marc Springer, Windhoek



Hintergrund ist ein langer Rechtsstreit zwischen der ACC und Hailulu, der im Jahre 2006 seinen Anfang nahm. Damals hatte jener eine Umstrukturierung bei der NHE eingeleitet und dort betriebsbedingte Entlassungen angekündigt. Die Nationale Gewerkschaft Namibischer Arbeiter (NUNW) wollte den geplanten Stellenabbau unbedingt verhindern und ließ Vorwürfe über angebliches Fehlverhalten Hailulus verbreiten, als dieser nicht von seinem Kurs abweichen wollte.



Weil es in dem Disput keine Annäherung gab, wandte sich die NUNW mit diesen Anschuldigungen schließlich an die ACC, die im Oktober 2007 formal Ermittlungen gegen den NHE-Chef aufnahm und diesen am 27. November 2008 auf Verdacht der Vetternwirtschaft und Selbstbereicherung verhaften ließ.



Ein anschließend von Hailulu angestrengter Prozess wurde im Juli 2013 am Obergericht nur teilweise zu seinen Gunsten entschieden. Zwar kam Oberrichter Petrus Damaseb damals zu dem Ergebnis, die Festnahme Hailulus sei unverhältnismäßig gewesen und damit auch die Kautionsbedingungen unwirksam, die ihm kurz darauf nach seiner Freilassung vom Magistratsgericht auferlegt wurden. Gleichzeitig jedoch wies er die Argumentation Hailulus zurück, wonach die ACC nicht ohne Auftrag der Generalstaatsanklägerin gegen ihn hätte ermitteln oder sich von der NUNW hätte instrumentalisieren lassen dürfen.



Die anschließend von Hailulu eingereichte Berufung gegen diesen Teil des Urteils wurde gestern vom Obersten Gericht verworfen. Zur Begründung heben die Richter O´Regan, Mainga und Mokgoro hervor, es sei nicht erwiesen, dass die ACC wider besseres Wissen oder im Auftrag der NUNW mit Ermittlungen gegen Hailulu begonnen habe. Zwar habe die ACC zugegeben, erst nach dem deren Hinweis aktiv geworden zu sein, dies allein lasse jedoch nicht den Rückschluss zu, dass sie ohne begründeten Anfangsverdacht ermittelt habe.



Schließlich könne die ACC grundsätzlich nicht im Voraus wissen, ob die bei ihr eingehenden Hinweise auf angeblich korruptes Verhalten zutreffend seien oder auf bewusster Falschverdächtigung beruhen würden. Die ACC sei laut Gesetz zwar angehalten, aber nicht verpflichtet, vor Beginn eines Ermittlungsverfahrens zu prüfen, ob die dazu Anlass gebenden Hinweise eventuell von Personen stammen, die dem von ihnen Beschuldigten persönlich schaden wollten.



Darüber hinaus habe die ACC am Anfangsstadium nur begrenzte und in der Regel von Informanten stammende Hinweise zur Verfügung, die sich nur durch formale Ermittlungen erhärten oder widerlegen ließen. Die Feststellung, ob Informanten aus unlauteren Motiven bewusste Falschbeschuldigungen über Personen bei der ACC machten, ließe sich folglich erst nach einer Untersuchung klären.



Obwohl die Ermittlungen gegen Hailulu nachweislich durch eine schriftliche Beschwerde der NUNW ausgelöst wurden, lasse dies allein nicht den Rückschluss zu, dass die gegen den NHE-Chef erhobenen Vorwürfe unzutreffend waren. Ferner sei nicht erwiesen, dass die ACC über den Disput zwischen Hailulu und der NUNW informiert gewesen sei und deren Anschuldigungen deshalb mit mehr Vorsicht hätte behandeln müssen.



Weil Hailulu nicht belegt habe, dass die ACC ihm gegenüber voreingenommen gewesen sei oder ihre Befugnisse missbraucht habe, um die Interessen der NUNW zu fördern, müsse die Revision folglich scheitern.



Obwohl der ehemalige NHE-Chef in der Sache gescheitert ist, dürfte er sich dennoch durch einen Zusatz im Urteil des Obersten Gerichts bestätigt fühlen. Darin drücken die drei Richter ihre „ernste Sorge“ darüber aus, dass die ACC auf Betreiben der NUNW Hailulu verhaftet und sich damit zum Handlanger der Gewerkschaft gemacht habe. Ein solches Verhalten sei „erschütternd“ und Hailulu davon zu Recht gekränkt. Schließlich müsse die ACC ihre Unabhängigkeit verteidigen und dürfe nicht den Eindruck erwecken, sich zum Erfüllungsgehilfen für die Interesse dritter Parteien zu machen.