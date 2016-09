Kinder helfen Kindern: Spende für CHAIN

Der Georg-Ludwig-Kindergarten in Swakopmund verband in diesem Jahr sein traditionelles Laternenfest mit einer guten Tat: So wurden während der Veranstaltung Spenden zugunsten der sozialen Organisation CHAIN (Children with Handicaps Action in Namibia) gesammelt, die sich für Kinder mit Behinderungen einsetzt. Gemeinsam mit ihrer Kindergärtnerin Ulrike Bollinger besuchten dann einige Kinder im Anschluss an das Laternenfest die Organisation und konnten durch die gemeinschaftliche Sammelaktion Kleidung, Verschiedenes für den Schulbedarf und Windeln überreichen. Darüber freuten sich sowohl CHAIN-Leiterin Leah Kotungondo, als auch die CHAIN-Kinder. Foto: Georg-Ludwig-Kindergarten