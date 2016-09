Kind überfahren

Radfahrer angefahren – Fahrerflucht am Grenzposten

Windhoek/Noordoewer (dh) • In der Herefordstraße im Wohnviertel Wanaheda im Windhoeker Stadtteil Katutura kam es der Polizei zufolge am vergangenen Freitag zu einem tragischen Unfall, als ein 7-jähriges Kind am Straßenrand auf seine Mutter zulief und dabei von einem Personenwagen erfasst wurde. Pressesprecherin Kauna Shikwambi zufolge war das Fahrzeug von der Straße abgekommen und hatte deshalb das Kind getroffen. Der Unfall geschah um 18.30 Uhr. Der 32-jährige Fahrer sei von der Unfallstelle geflohen, habe sich aber später bei der Wanaheda-Polizeiwache der Polizei gestellt.

Zwischen 4 und 6 Uhr am frühen Morgen des vergangenen Sonntags wurde am Grenzposten Noordoewer im Süden des Landes ein Mann von einem Fahrzeug erfasst, so die Polizei. Der Mann starb auf der Stelle. Es handelt sich Hauptinspektorin Shikwambi zufolge um den 24-jährigen Markus Mark. Der Fahrer beging Fahrerflucht, und es sei nicht bekannt, welches Fahrzeug in den Unfall involviert gewesen sei. Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Personen mit Informationen, sich an die Polizei zu wenden, um den Fall aufklären zu können.

Auf der Stecke zwischen ­Ondangwa und Ongwediva erfasste am vergangenen Freitag gegen 16.20 Uhr ein ­Personenwagen einen Radfahrer auf der Hauptstraße. Der Radfahrer sei mit schweren Kopfverletzungen in das Staatskrankenhaus in Oshakati ­eingeliefert worden. Der Polizeisprecherin zufolge sei der 35-jährige Fahrer nicht festgenommen worden, aber der Fall werde weiter untersucht.