Keine „SMS-Sprache" in Tests erwünscht

Bildungsministerin spornt Schüler, Lehrer und Eltern für Abschlussprüfungen an

Windhoek (nik) • Für mehr als 100000 Schüler der 10. und 12. Klassen laufen seit vergangenem Montag (26. September) die Abschlussprüfungen. Um Schüler, Lehrer und Eltern für die laufende Prüfungsphase anzuspornen, richtete Bildungsministerin Katrina Hanse-Himarwa (Bild) diese Woche im Rahmen einer „Bist Du bereit"-Kampagne eine Motivationsansprache an die genannten Zielgruppen. Darin fordert sie die Prüflinge nicht nur zum intensiven Lernen auf, sondern auch, die „SMS-Sprache" in den Tests zu vermeiden sowie sich die Aufgabenstellung aufmerksam vor Beantwortung der Fragen durchzulesen. Grundsätzlich gelte es, die Prüfung nur „einmal zu absolvieren und dies richtig zu tun. Bring es hinter Dich", so die Ministerin. Das Examen sei „das Tor zur Zukunft."



Die Eltern hingegen werden aufgefordert, ihren Kindern in dieser he­rausfordernden Zeit zur Seite zu stehen und sie von den alltäglichen Arbeiten im Haushalt freizustellen. Ebenso sollen auch die Lehrer ihre Schützlinge unterstützen, wobei sie dies vor allem dann tun würden, wenn „sie selbst ihr Bestes geben, da dann auch die Schüler das beste Ergebnis erzielen". Darüber hinaus sei es ihre Aufgabe, die Prüfungsangst zu minimieren sowie Tipps zu Lernmethodik zu vermitteln.



Laut einer Statistik des Ministeriums für Bildung, Kunst und Kultur sind in der Klassenstufe 10 insgesamt 50012 Schüler für das finale Examen registriert – dies seien zwei Prozent mehr als im Vorjahr (2015: 48989). 38277 Kandidaten würden dabei als „Vollzeit"-Schüler antreten, 11735 als „Halbzeit"-Kandidaten, ein wesentlicher Unterschied zum Vorjahr ist dabei nicht erkennbar.



Bei den Zwölftklässlern sei mit der Teilnahme von 51120 Schülern ein Anstieg um 6,8 Prozent zu verzeichnen (2015: 47832). „Vollzeit" würden 21104 antreten und 30016 in „Halbzeit". 14743 Zwölftklässer würden zudem einige Fächer als Leistungskurse (High Level) absolvieren, was einen Anstieg um 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstelle (2015: 13383). Die meisten Kandidaten gebe es dabei in der Khomas-Region, gefolgt von den Regionen Oshana, Ohangwena und Omusati.



Die Prüfungen für die Schüler der 10. Klassen laufen noch bis zum 2. November, die der Zwölftklässer bis zum 11. November.