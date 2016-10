Keine Änderung der Spritpreise

Windhoek (fis) – Gute Nachricht für Autofahrer: Obwohl der Rand/Namibia-Dollar gegenüber dem US-Dollar etwas abgewertet hat, bleiben die Spritpreise im Monat Oktober unverändert. Das teilte das Energieministerium am Feitag mit. Demnach kostet der Liter bleifreies Benzin (95 Oktan) weiterhin 10,48 N$ und der Liter Diesel 10,28 N$ (500 ppm) bzw. 10,33 N$ (50 ppm, schwefelarm). Alle Preise beziehen sich wie gewohnt auf die Abgabe in der Hafenstadt Walvis Bay und werden in anderen Landesteilen den Transportwegen angepasst.



Als Erklärung für den anhaltend niedrigen Rohölpreis von unter 55 US$ pro Barrel in einem Zeitraum von nunmehr 18 Monaten nennt das Energieministerium die globale Überproduktion von Öl. Dass dies aktuell nicht zu einer Senkung des Spritpreises in Namibia geführt hat, liege wiederum daran, dass der Rand/Namibia-Dollar gegenüber dem US-Dollar leicht an Wert verloren habe, im Durchschnitt von 13,7 N$ im August zu 14,1 N$ im September.