Kamerafalle enthüllt zahlreiche Geheimnisse auf Safari (Teil 2/2)

Das Verhalten von Wildtieren an einer künstlichen Wasserstelle auf der Farm Safari der Familie Uli Trümper, etwa 100 Kilometer östlich von Windhoek, wird teilweise von einer Kamerafalle dokumentiert. Farmer Trümper, der sein Wild nur für den Eigenverbrauch nutzt, ist beim Auswerten der Fotos erstaunt, wie viele Tierarten zu der Wasserstelle kommen und welche Arten auf der Farm leben, die er meist nie selbst zu Gesicht bekommt. Die automatische Kamera, die mit einem Bewegungsmelder ausgelöst wird und in einer bestimmten Position befestigt ist, registriert Tiere bzw. Bewegungen Tag und Nacht. Auch Naturschützer setzen die Kamerafallen ein, um z.B. beringte und markierte Vögel zu verfolgen oder mit Hilfe von bestimmten Mustern (Braune Hyäne, Leopard, Gepard etc.) individuelle Tiere wieder zu erkennen und so deren Aufenthalt zu lokalisieren. An Wasserstellen im Namib-Naukluftpark werden mit Hilfe dieser Kamerafallen markierte Geier aufgespürt, die nicht nur im Park oder Namibia beringt und markiert wurden, sondern auch in Südafrika. Beim Aasgeier-Restaurant (Futterplatz) von NAREC in Brakwater nördlich von Windhoek werden regelmäßig markierte Geier fotografiert (AZ berichtete).

Bestimmte Tiere wie Erdferkel kommen Trümper zufolge regelmäßig im Schutz der Dunkelheit zu der Wasserstelle, ein Verhalten, das bisher kaum dokumentiert wurde. Leider werden die wertvollen Informationen bisher noch nicht an einer zentralen Stelle gesammelt und wissenschaftlich ausgewertet. In zahlreichen Ländern wird inzwischen der Wert der wissenschaftlichen Bürgerbeteiligung (Citizen Science) erkannt und von Wissenschaftlern genutzt.



Dirk Heinrich