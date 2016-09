Kamerafalle enthüllt zahlreiche Geheimnisse auf Safari (Teil 1/2)

0

Weltweit ist der Einsatz von Kamerafallen inzwischen Gang und Gebe, nicht nur bei Forschern du Naturschützern, sondern auch bei Farmern und Jägern. Wertvolle Informationen werden auf diese Art und Weise visuell eingefangen, aber leider zu oft nicht für die Öffentlichkeit und Wissenschaft genutzt. Farmer Uli Trümper und seine Gattin Irmgard haben auf ihrer Farm Safari, die etwa 100 Kilometer östlich von Windhoek gelegen ist, an einer Wasserstelle eine dieser Kameras aufgestellt und sind erstaunt, welche Tiere sich dort einfinden. Die 6500 Hektar große Farm ist nur mit einem normalen Viehzaun umgeben, obwohl ein großer Teil der Südgrenze aus einem hohen Wildzaun besteht, den Nachbarn errichtet haben. An der Nordgrenze führt die Hauptverkehrsroute, eine Asphaltstraße, zwischen Windhoek und Gobabis entlang, die für vor allem Kudus eine Art Grenze für Kudus zu sein scheint, wie eine Forschungsarbeit ergeben hat, nachdem einige Kudubullen besendert worden waren. Zudem haben die Trümpers erlaubt Geparde und Leoparde auf der Farm mit Halsbändern mit Peilsendern auszurüsten, um die Wanderungen der Raubkatzen zu erforschen. „Es werden Bewegungsprofile der Raubkatzen erstellt und dies ermöglicht uns, den Rinderbetrieb so zu organisieren, dass die kleinen Rinderkälber nicht in die Hotspots der Geparde geraten. Hierdurch haben minimieren wir die Verluste von Kälbern“, teilte Trümper mit. Brahmanen und ein Esel, der mit den Kälbern läuft und „Aufsicht hat“ tragen ebenfalls ihren Teil dazu bei die Verluste in Grenzen zu halten, so der Farmer. Die Kamerafalle zeigt jedoch wie viele und welche Tiere auf der Farm sind und die Wasserstelle besuchen.

Dirk Heinrich