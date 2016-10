Kaffeeklatsch und gute Laune beim Frühlingsfest im Susanne-Grau-Heim

Der Deutsche Frauenverein durfte sich am vergangenen Samstag über 250 bis 300 Besucher im Susanne-Grau-Heim freuen. Anlass war das Frühlingsfest und das Wetter spielte perfekt mit. Dabei meinte Annemarie Ludwig, Leiterin des Altenheims: „Zufrieden sind wir immer! Es waren nicht so viele Besucher wie sonst da, aber wir haben immerhin etwa 80 Kuchen verkauft. Die genauen Einnahmen müssen noch berechnet werden, aber jeder Cent zählt.“ Sie sprach den unzähligen Spendern, Gönnern und Helfern ihren Dank für den Einsatz aus.



„Unsere Senioren freuen sich das ganze Jahr schon auf dieses Fest. Sie sind immer sehr dankbar, denn so ein Fest bringt Abwechslung in den meist grauen Alltag, weswegen viele ihre Familien und Freunde einladen. So können sie einfach mal den ganzen Tag mit ihren Lieben verbringen“, erläuterte Ludwig ferner. Das Essen habe allgemeinen Beifall gefunden und „alle diese leckeren Kuchen“ seien sehr beliebt gewesen. Fotos: Frank Steffen