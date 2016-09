Jeder 60 Wurf: Alle Neune im Mannschaftswettbewerb ausgespielt

Sportklub Windhoek lädt Kegelfreunde zum Turnier – Gäste aus Walvis Bay mit von der Partie – Kai van Biljon mit 85% Quote

Windhoek (omu) - Zwanzig Kegelsportfreunde fanden sich am Samstag den 10. September auf der Scherenbahn-Anlage des Sportklubs Windhoek (SKW) ein, um die neun Pinne (Kegel) über die 8,5 Meter lange Holzbahn mit den rund 2,85 Kilogramm schweren Phenolharz-Kugeln abzuräumen Außer den Windhoekern waren auch Teilnehmer aus Walvis Bay angereist.



Gekegelt wurde im Mannschaftsmodus nach Prinzip Losverfahren. Die vier Teamspieler der fünf Mannschaften wurden durch Ziehung ermittelt. Jeder Mannschaftsspieler hatte 60 Würfe bei vier Durchgängen. Die dabei umgeworfenen Kegel wurden aufaddiert und ergaben sowohl das Gesamtergebnis der Einzel-, sowie der Mannschaftswertung. Jeder Spieler musste einen Durchgang auf einer der vier Bahnen absolvieren was 15 Würfe pro Durchgang ergibt.



In der Einzelwertung der Herren war Kai van Biljon mit einer Wurfquote von rund 85% der erfolgreichste Teilnehmer, des von MB Truck Spares gesponserten Wettbewerbs. Damit kam der junge Kegler, der erst fünf Jahre bei den „Alten Knochen“ aktiv Pinne abräumt, auf 461 Holz (aufaddierte Kegel).



Knapp dahinter reihte sich Meni Fischer auf dem zweiten Platz ein. Mit nur sieben fehlenden Holz (454) auf den Ersten, dennoch ein gutes Ergebnis, denn Fischer sicherte sich den Titel „Bester Neuner“ (Alle Kegel mit einem Wurf abgeräumt).



Dritter wurde Michael Bartlewski, der zwar ebenso viele Punkte wie Fischer hatte, aber weniger Neuner. Ein wenig ärgern durfte sich Klaus Buchmann. Mit nur einem Pin weniger darf man von dem undankbaren vierten Rang sprechen.



Bei den Damen setzte sich mit einer Abräum-Quote von 78% Gisela Bruni durch. Die 423 Holz reichten, da die zweite, Charlotte Fischer, mit nur zwei Kegeln weniger unterlegen war. Die Spannung im Damenwettbewerb wurde dadurch unterstrichen, dass die Dritte, Charlotte von Flotow, nur einen Pin vom geteilten zweiten Rang entfernt war.



Einen besonderen Trostpreis heimste sich Madelein Laubscher aus Walvis Bay ein. Pudelkönig, in diesem Falle Königin, wird derjenige der die meisten Null-Punktewürfe verbucht. In der Mannschaftswertung siegten die Kampftrinker, die die vier anderen Teams (Kugelblitze, Optimisten, Rennratten, Turboschnecken) auf die Plätze verwiesen.



Danach erfolgte bei dem von Christa und Klaus Buchmann organisierten Turnier, die Preisverleihung und ein Stelldichein bei Kost und Trank, um den Wettbewerb gemütlich ausklingen zu lassen.