Jede Menge interessanter Filme

Vom 5. bis 12. Oktober findet das Europäische Film Festival in Windhoek statt

Die 2. Generation fühlt sich eher als Deutsche - steht aber zwischen zwei Kulturen. Foto: www.sdd-fanatico.org

Das EUNIC Cluster Namibia präsentiert das fünfte EUNIC Film Festival in Windhoek. Dieses Jahr werden zwölf Filme aus elf verschiedenen europäischen Ländern und aus Namibia gezeigt. Thematisch erstrecken sich die Filme über die Themen Migration und Solidarität und nehmen so den aktuellen internationalen Diskurs auf. Zum zweiten Mal in Folge wird die kulturelle Zusammenarbeit von Europa und Namibia durch die Teilnahme eines namibischen Films sichtbar.



Die offizielle Eröffnung des Festivals fand bereits am Mittwoch mit der Vorstellung des spanischen Films „Hassan’s Way“ statt. Im Verlauf des Festivals können sich die Besucher auf ein vielseitiges und ansprechendes Programm freuen, das an vielen Stellen die Aspekte Migration und Solidarität aufnimmt. Wie in den vergangenen Jahren sind alle Vorstellungen umsonst und die Filme werden in Originalsprache mit englischen Untertiteln gezeigt.



Die Filme werden im Franco-Namibian Cultural Centre (FNCC), dem Goethe-Institut, dem Diogo Cão Language Centre in der Windhoek International School und zum ersten Mal auch auf dem UN-Plaza in Katutura gezeigt. Ausführliche Programme gibt es an den genannten Stellen oder es kann unter www.fncc.org.na heruntergeladen werden.



Heute läuft ab 18 Uhr auf dem UN Plaza zum Beispiel der deutsche Film „Almanya - Willkommen in Deutschland“. Der Film zeigt die Geschichte von Hüseyin, der 1964 nach Deutschland kommt um dort zu arbeiten. Später holt er seine Frau und seine Kinder aus der Türkei nach. Doch Jahre später zieht es ihn wieder zurück: Er kauft ein Ferienhaus in seiner alten Heimatstadt. Nach Hüseyins Tod und seiner Bestattung in Anatolien zieht es die meisten Familienmitglieder wieder nach Deutschland zurück. In dem Film geht es also vor allem um die schwierige Frage, was wir unser “zu Hause“ nennen - eine Frage, für die es viele verschiedene Antworten gibt.



Andrea Lindner