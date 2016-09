Insassen nach Unfall verbrannt

Windhoek/Rehoboth (dh) – Der Pressesprecherin der Polizei, Hauptinspektorin Kauna Shikwambi, zufolge kamen am vergangenen Wochenende in Namibia 18 Personen , davon 14 bei Autounglücken ums Leben. Die meisten Personen, die in Namiba eines unnatürlichen Todes sterben, würden ihr Leben bei Verkehrsunfällen verlieren.

Am vergangenen Samstag kam es um 5 Uhr in der Früh zu einem schrecklichen Verkehrsunfall, bei dem sechs Menschen starben und verbrannten. Hauptinspektorin Shikwambi zufolge stießen etwa 40 Kilometer südlich von Rehoboth in Richtung Kalkrand auf der B1 zwei Fahrzeuge frontal zusammen und fingen sofort Feuer. In jedem Auto befanden sich drei Personen, so die Polizei. In einem der Fahrzeuge starben der 38-jährige Fahrer, Detlief van Wyk, und seine beiden Passagiere, Johannes Swartbooi (36) und Josef Swarts. Alle drei seien Lehrer an der Mk Gertze Oberschule in Rehoboth gewesen.

In dem anderen Personenwagen kamen der 37-jährige Hendrik George Strauss, Marius Isaaks (Alter unbekannt) und der 22-jährige Polizist Ryan George van Wyk ums Leben. Wie es zu dem Unfall gekommen sei, konnte die Pressesprecherin nicht sagen. Die Familien der Opfer seien bereits informiert worden.