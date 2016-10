ICC: Generalprobe im Interkontinental-Pokal missglückt

Namibias Kricketauswahl unterliegt in Walvis Bay der Mannschaft aus der Provinz Western Cape

Windhoek/Walvis Bay (ap) - Namibias Kricket-Nationalmannschaft hat ihre Generealprobe vor den wichtigen Auswärtsspielen im Interkontinental-Pokal und der Weltliga-Meisterschaft des internationalen Verbandes ICC deutlich verloren. Das Team von Chefcoach Dee Thakur unterlag der südafrikanischen Pronvinz-Truppe Western Cape im Rahmen der Sunfoil-Dreitagesserie am vergangenen Wochenenende in Walvis Bay mit einem Innings und 72 Runs.



Die Gäste aus der Kap-Republik sorgten bereits während ihres ersten und einzigen Durchganges für klare Verhältnisse, als ihre Schlagmänner ganze 397 Punkte erzielen konnte. Pieter Malan war mit 211 Runs der herausragenste Akteur für seine Mannschaft. Die Namibier fanden hingegen nie wirklich ins Spiel. In ihrem ersten Innings kamen Kapitän Stephen Baard und seine Kollegen lediglich auf 125 Runs. Zwar verbesserten die Gastgeber ihre Leistung in Durchgang zwei, doch auch hier war letztendlich nach 200 Punkten Schluss.



Bereits am Mittwoch reisen die Namibier für die beiden ICC-Wettbewerben nach Papua-Neuguinea. Zum Auftakt treten die beiden Nationen über drei Tage im Interkontinental-Pokal gegeneinander an. Die namibischen Asse gewannen ihre erste Partie im vergangenen Jahr vor heimischer Kulisse mit 114 Runs gegen Hong Kong, doch danach folgten schwere Niederlagen gegen Irland und Afghanistan. Dadurch rutschten die „Adler“ auf den siebten von acht Tabellenplätzen ab und müssen nun unbedingt punkten, um nicht den Anschluss zu verlieren.



Der Interkontinental-Pokal gibt den Ländern unmittelbar unterhalb der sogenannten Test-Kricket-Nationen die Möglichkeit, regelmäßig „First-Class“-Spiele austragen zu können und sie so langsam an dieses Niveau heranführen zu können. Dem Gewinner winkt die direkte Möglichkeit, sich mit der schwächsten Testnation zu messen.



Ein ähnliches Szenario zeigt sich in der Weltliga-Meisterschaft. Nach ebenfalls nur einem Sieg findet sich das namibische Team auch hier auf dem siebten Rang wieder. Das Turnier dient den teilnehmenden Nationen die Möglichkeit, sich auf direktem Wege für die T50-Weltmeisterschaft 2019 zu qualifizieren.