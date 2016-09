Hund frisst totes Baby

Windhoek (Nampa/ba) – Am Dienstag ist im Windhoeker Stadtteil Katutura ein Hund entdeckt worden, der den Kopf eines Babyleichnams fraß. Zwei Frauen haben den Hund auf dem Weg zur Schule entdeckt und bei Erkennen des Menschenkopfs die Polizei alarmiert. Diese habe den restlichen Körper des Kindes rund 500 Meter entfernt in einem Revierbett an der Ecke Herefordstraße/Monte-Christo-Weg entdeckt. Der teilweise verbrannte Leichnam sei in mehrere Teile zerstückelt in einer Plastiktüte gefunden worden.



„Die Bewohner haben gesehen, wie ein Hund etwas fraß. Als sie sich näherten, bemerkten sie, dass es sich um den Kopf eines Kleinkinds handelte“, erläuterte Maria Muomba von der Stadtpolizei. Haare und Teile des Gesichts seien beim Eintreffen der Polizei noch erkennbar gewesen. „Wir haben bislang keine Anhaltspunkte zum Täter“, erklärte Polizeisprecherin Kauna Shikwambi auf AZ-Nachfrage, die daher die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Die Leiche sei untersucht worden, es handele sich um ein 6 bis 9 Monate altes Kind.