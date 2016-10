Horst-Kreft-Lesewettbewerb in Omaruru ausgeführt

Am vergangenen Wochenende waren Schüler der Grundschulen aus Grootfontein, Otjiwarongo, Swakopmund und Windhoek (DSW und DHPS) nach Omaruru gereist, um am Horst-Kreft-Lesewettbewerb teilzunehmen. Wenn mit elf Kindern die Zahl der Teilnehmer niedrig schien, so überraschten sie mit einem hohen Niveau, welches den Besuch zu einem belohnenden Erlebnis machte. Gastgeberin und Schulleiterin der Deutschen Privatschule Omaruru (DPSO), Ingrid Kollmitz, zeigte sich überrascht, dass diesmal alle geladenen Schiedsrichter zugesagt hatten. Desto mehr Spaß machte den Jurymitgliedern die Bewertung der Vorträge. Auf dem Bild erscheinen von links nach rechts Jaden Hartz, Katarina Bergemann (Junioren-Gewinnerin von der DPSO), Thalia Diekmann, Tatjana Demtschuk (Junioren - 2. Platz), Aike Kölling (Senioren-Gewinnerin - auch DPSO), Martha Gantze (Senioren - 2. Platz), Svenja Ahrens, Julian Lettenbauer, Enya Kebbel, Jana Bayorat und Lena-Marie Lukaschik. Foto: Frank Steffen