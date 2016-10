Hoffmann gewinnt Radsportklassiker

Seibeb mit zwei zweiten Plätzen – Papo und Cuff noch eingefangen

Im Ziel-Sprint wurden die Plätze des diesjährigen Pick n Pay Cycle Classic entschieden. Der Südafrikaner Nolan Hoffmann holt sich den Sieg. Vorster gewinnt Damenwertung nach dem Sieg über die Mountainbike-Strecke vom Vortag.

Start zu einem der größten Rad- und Breitensportveranstaltungen Namibias. Der PnP Cycle Classic lockte noch nie so viele Teilnehmer wie zuvor. Nolan Hoffmann holt sich vor Lokalmatador Costa Seibeb den PnP Cycle Classic Sieg über die 100 Kilometer. Der Südafrikaner war tags zuvor schon dritter über die 50 Kilometer Mountainbike geworden Fotos: Olaf Mueller Teaser

Von Olaf Mueller, Windhoek



Der Südafrikaner Nolan Hoffmann wird mit geballter Brust zurück in die Heimat reisen. Am Sonntag setzte sich Hoffmann im Schluss-Sprint gegen Lokalmatador Raul Costa Seibeb durch. Mit einem komfortablen Rückstand verwiesen die beiden Radsportler beim Pick n Pay Cycle Classic auf die Plätze.



Rund zehn Kilometer vor der Ziellinie führten die beiden mit rund drei Minuten Vorsprung auf die ­dahinter in Position liegenden Xavier Papo und Ingram Cuff. Papo der Tags zuvor auf der 50 Kilometer Mountainbike-Strecke noch als erster ins Ziel kam, nahm mit großer Enttäuschung den fünften Platz hin.



Papo und Cuff hatten sich zunächst zusammengeschlossen, um die Ausreißer wieder einzufangen. Dabei hatte das Duo wohl das Hauptfeld aus den Augen verloren. Das sollte sich am Ende als Fehler herausstellen.



Noch vor dem Zielstrich hatte das Feld die beiden wieder eingeholt und Jo Joe Hamunyela hatte die besten Reserven. Somit blieb Cuff nur der vierte und Papo nur der fünfte Platz. Papo hatte tags zuvor noch das Mountainbike-Rennen über die 50 Kilometer gewonnen und Seibeb und Miller auf die Ränge verwiesen. Auch hier fiel die Entscheidung im Schlussspurt.



Mit den Verfolgern ließ sich auch Michelle Vorster ins Ziel spülen. Damit gewann Vorster die Gesamtwertung der Damen. Zweite und Dritte wurden Michelle Doman und Adele De la Rey. Vorster hatte am Samstag bereits das 50-Kilometer-Rennen der Frauen gewonnen. Genevieve Weber und Elanor Grassow kamen auf die Plätze.