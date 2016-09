Hoff von Zeugin teilentlastet

Advokatin verleiht Version von Angeklagter mehr Glaubwürdigkeit

Die Angeklagte Susanne Hoff (links), berät sich gestern im Regionalgericht mit ihrer Anwältin Esi Schimming-Chase. Foto: Marc Springer

Von Marc Springer, Windhoek



Hoff wird vorgeworfen, zwei Männer dafür bezahlt zu haben, den von ihr entfremdeten Ehemann Egbert Hoff zu töten. Die Angeklagte hält dem entgegen, sie habe die zwei Männer, die den angeblichen Mordauftrag bei der Polizei gemeldet und damit ihre Verhaftung ausgelöst hatten, das Geld für eine Scheintransaktion anvertraut. Im Zuge dieser Abmachung habe sie ihnen 10000 N$ gegeben und damit beauftragt, dem Mann das Geld als Anzahlung für zwei Pferde anzubieten und so zu klären, ob jener tatsächlich Pferde aus ihrem Gestüt verkaufe und deren Verschwinden als Resultat krankheitsbedingter Todesfälle tarne.



Diese Darstellung, die Staatsanwältin Samantha Diergaardt für eine nachträglich erfundene Schutzbehauptung hält, ist gestern durch die Vernehmung der Zeugin Charmaine van der Westhuizen zumindest plausibler geworden. Die Advokatin gab während ihrer kurzen Befragung durch Verteidigerin Esi Schimming-Chase an, Hoff habe ihr bereits vor ihrer Festnahme über den Verdacht erzählt, dass ihr Mann heimlich einige ihrer Pferde verkauft habe.



Diese Sorge habe sie bei einer Konsultation über ihr bevorstehendes Scheidungsverfahren im Dezember 2011 zum Ausdruck gebracht. Konkret habe sie dabei wissen wollen, wie sie juristisch verhindern könne, dass ihr Mann unbemerkt Pferde von ihr verkaufe. Van der Westhuizen zufolge habe sie Hoff daraufhin die Möglichkeit genannt, per Eilantrag ein Interdikt gegen den Mann zu erwirken, ihr jedoch gleichzeitig erklärt, dass sie dabei Beweise für den angeblich illegalen Verkauf ihrer Pferde würde vorlegen müssen.



„Als ich wenig später von der Festnahme der Angeklagten erfahren habe, war ich anfangs sehr verwundert“, erklärte van der Westhuizen und fügte hinzu: „Nachdem ich in der Presse von ihrer Erklärung gelesen habe, wonach sie dem Mann eine Lockfalle habe stellen wollen, hat mir diese Begründung angesichts ihrer zuvor ausgedrückten Sorge über die Pferde absolut Sinn gemacht.“



Während ihrer Befragung durch Staatsanwältin Diergaardt hatte Hoff gestern erneut betont, sie hätte von dem Tod ihres Mannes in keiner Weise profitiert. Schließlich hätte sie in diesem Fall sämtliches dem Mann zuvor angeblich geliehene Geld abschreiben und vermutlich die rund 50 Kilometer westlich von Windhoek gelegenen und dem Schwiegervater gehörenden Farm Neu Heusis verlassen müssen.



Auf die Frage, warum sie den ihr relativ unbekannten Männer Wilbard Malima und Jekonia Shipepe nicht nur 10000 N$ als angebliche Anzahlung für die Pferde anvertraut, sondern auch zusätzlich 5000 N$ als Aufwandsentschädigung versprochen habe, erklärte Hoff: „Ich musste ein kalkuliertes Risiko eingehen, um weitere Verluste durch den illegalen Verkauf meiner Pferde zu verhindern.“ Außerdem habe sich Malima von ihr weitere Aufträge als Schuldeneintreiber versprochen und habe deshalb kaum Veranlassung gehabt, mit den 10000 N$ zu verschwinden.



Sollte die Version der Angeklagten stimmen, verbliebe nur die Alternative, dass Malima und Shipepe den angeblichen Mordauftrag erfunden haben, sei es weil sie die 10000 N$ anderweitig ausgegeben haben, oder von Egbert Hoff zu einer Falschaussage angestiftet wurden.



Darauf angesprochen erwiderte die Beschuldigte gestern: „Nach meinem heutigen Kenntnisstand glaube ich, dass sich mein Mann mit Malima verschworen hat. Er ist der einzige, der von meiner Verhaftung profitiert.“