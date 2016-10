0

Windhoek (AZ) - Auch in diesem Jahr rockt Hitradio Namibia wieder durch den Monat Oktober. Dieses Mal Dank der freundlichen Unterstützung des Reifenhändlers Trentrye. Der „Rocktober“ startet am Montag, den 3. Oktober. Dabei kommen die Hörer stündlich (den ganzen Tag, d.h. 24 Stunden am Tag an sieben Tagen die Woche) in den Genuss eines bekannten Rocksongs, der von Musikredakteur Alexander Brauer ausgesucht wurde. Die Hörer können sich aber auch ihren Lieblings-Rocksong wünschen, indem sie einfach eine E-Mail an [email protected] schicken.„Der ,Rocktober´ ist im letzten Jahr sehr gut bei unseren Hörern angekommen. Wir sind sehr dankbar und froh, dass Trentyre diese Aktion in diesem Jahr unterstützt und wir schätzen diese Zusammenarbeit. Nun laden wir unsere Hörer herzlich ein, sich entweder auf den UKW-Frequenzen von Hitradio Namibia einzuschalten oder über Livestream in den Genuss der größten Rockhits zu kommen. Natürlich sind wir auch sehr gespannt auf die Hörerwünsche. Es wird ganz bestimmt ein heißer Rocktober!“, sagt Hitradio-Namibia-Geschäftsführer Wilfried Hähner.Hitradio Namibia kann auf folgenden UKW-Frequenzen empfangen werden: Windhoek 99.5, im Küstenbereich (Henties Bay bis Lüderitz) 97.5, Otjiwarongo 90.0 und in Tsumeb 90.4; dazu weltweit via Livestream.