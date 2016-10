Hinweis auf Regen

Windhoek/Otjiwarongo (ste) – Dunkle, schwere Wolken haben gestern Nachmittag einen Hinweis auf erste Niederschläge in der Regensaison 2016/17 gegeben. Das Bild zeigt Sprinkbok Vlakte, im Hintergrund sind die Omatako-Berge bei Otjiwarongo zu sehen. Auch in Windhoek war der Himmel gestern wolkenverhangen. Das Wetteramt hat heute früh auf seiner Webseite jedoch noch keine Niederschläge vermerkt. Regen ist zu dieser Zeit mehr als willkommen, weil sich Namibia in einer ernsthaften Wasserkrise befindet, von der vor allem die zentralen Landesteile betroffen sind.