Hilfestellung an Farmer

Landwirtschaftsverband sucht Alternativen und erhöhtes Potenzial

Die NAU ist auf der Ausschau nach besseren Landwirtschaftsmethoden und Alternativen. Es geht um die Erhöhung der Produktivität aller Farmen in einer Zeit, wo die von außen einwirkenden und schwer einschätzbaren Faktoren, die Rentabilität einer Farm immer mehr in Frage stellen.

Die Sponsoren der diesjährigen Landwirtschaftskonferenz werden vorgestellt (v.l.n.r.): Hannes Smit (Santam), Thys du Preez (Sanlam), Hayley Allen (Novel Ford), Sakkie Coetzee (NAU), Christo Viljoen (FNB), Magda van Schoor (Fleischrat) und Ashanti Minetti (Namib Mills). Ein weiterer Sponsor ist Feedmaster. Foto: Marietjie van Staden

Von Frank Steffen, Windhoek



Gestern Morgen hatte der Namibische Landwirtschaftsverband (NAU) zu einer Auftaktversammlung, anlässlich der anstehenden bi-annuellen Landwirtschaftskonferenz, eingeladen. Dabei wurden die Inhalte und Ziele, welche sich prinzipiell mit der verbesserten Erschließung des gesamten namibischen Landwirtschaftspotenzials befassen, bekannt gemacht. Die Konferenz beginnt pünktlich um acht Uhr am 6. Oktober 2016 im Konferenzzent­rum des Safari Hotels in Windhoek, und dank der Sponsoren entfällt eine eher geringe Teilnehmergebühr von 750 N$. Farmer sollten sich möglichst vorher anmelden, auch wenn sie noch am Konferenztag Eintritt erhalten, wenn Platz vorhanden ist.



Die Begrüßung nimmt Dr. Ben Amathila, als Vorsitzender des ständigen parlamentarischen Ausschusses für Wirtschaft, Bodenschätze und öffentliche Verwaltung, vor. Namibias Vize-Präsident, Dr. Nickey Iyambo, soll die Sitzung formell eröffnen, weswegen Sakkie Coetzee, Geschäftsführer des Landwirtschaftsverbands, die Hoffnung aussprach, dass diese politischen Gäste später auch Stellung zu den heikleren Themen, wie Landsteuer und NEEEF, nehmen werden. Er meinte ferner, dass der Landwirtschaftsberuf zunehmend schwieriger werde: „Die Einnahmen der Farmer haben – im Vergleich zu den zunehmenden Ausgaben – in den letzten drei Jahren kaum zugenommen. Daher lautet unser Motto für die Konferenz: ‚Die Erschließung des Landwirtschaftspotenzials''. Der Druck auf Sparmaßnahmen und unternehmerische Initiative nimmt kontinuierlich zu, aber wir – die NAU – nehmen diese Herausforderung an. Wir müssen den Farmern Mut machen indem wir Wege finden, ihre Betriebe profitabel zu gestalten." Wirtschafts- und Wetterexperten werden Fachvorträge anbieten und ein bereits angelaufenes Projekt, bei dem Satellitentechnologie zur Einschätzung des Weide- und Agrar-Potenzials eingespannt wird, wird in den Vordergrund gestellt. Die EU und die namibische Regierung hätten laut Coetzee in diese Technologie investiert und nun liegt es an den Landwirten, diese Technologie zu ihrem Vorteil zu nutzen, zumal die NAU eine diesbezügliche Wetterkarte zweiwöchentlich zur Verfügung stelle. Mithilfe dieses Systems könnten weitere Methoden verfolgt werden. Außerdem sollten Firmenzusammenschlüsse (Joint Ventures) zum Erreichen des Skaleneffekts angesprochen werden, und zwar vor Allem durch Produzenten, welche Wachstum erstreben, aber kein zusätzliches Land erwerben können.



Indes verkündete Christo Viljoen von der FNB: „Es wäre verkehrt zu meinen, dass die Zuversicht der Banken in die Landwirtschaft, aufgrund politischer Entwicklungen, abgenommen hat. Die Farmverschuldung ist im vergangenen Jahr von 5.8 Milliarden N$ auf 4.8 Milliarden N$ vermindert worden und es gibt genug Gründe erneut und weiterhin in die Landwirtschaft zu investieren."