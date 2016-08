Hickhack bis zum Tribalismus

Dispute um das Besitzrecht des Kommando-Geländes der Ovaherero in Okahandja ziehen Blasen bis in höchste Regierungskreise hinein. Nach über 90 Jahren sind die Ovaherero-Gedenkfeiern an den Häuptlingsgräbern von Okahandja in den Hickack und tribalistischen Zank zwischen der Linie Maharero und der Nachfolge Kuaima Riruako abgesackt. Sogar Ministerin Shaningwa vom Ressort für Städtische und Ländliche Entwicklung ist darin verstrickt, nachdem sie es vermutlich gut gemeint hat, als sie der Maharero-Fraktion für das Wochenende des 27./28. August die Genehmigung erteilte, das jährliche Gedenken abzuhalten. Sie musste sich gefallen lassen, dass sie vom Regierungsanwalt Sakkie Shangala zurückgepfiffen und die Genehmigung widerrufen wurde.



Zum zweiten Mal ist das Undenkbare geschehen: die Zentralregierung hat den Ovaherero-Volkstag von Okahandja, was ein beliebtes Volksfest fast aller Flaggen und Häuptlingshäuser war, wegen interner Stammesfehden untersagt. Zum Unfassbaren gehört ebenso, dass eine Fraktion (die Rote Flagge) dem Hause Maherero den Zutritt zum traditionellen Gelände mit Unterstützung einer Regierungsfraktion sperrt. Hinzu kommt, dass Ovaherero-Chef Rukoro vom Informationsminister Tweya des Tribalismus bezichtigt wird, nachdem jener die zentrale Staatsgewalt angeblich als „Ovambo-Regierung“ betitelt hat.



Genauso wie die SWAPO-Regierung unter Nujoma sich durch mangelnde historische Reife exponiert hat, als das traditionelle Waterberg-Gedenken einiger Deutschsprachiger verboten wurde, so steht die Regierung erneut dumm da, denn im Disput um Okahandja weiß die Rechte nicht, was die Linke will.



Eberhard Hofmann