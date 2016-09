Höhenflug fürs Land erwartet

Neue Route der Qatar Airways soll Reiseverkehr und Ökonomie beflügeln

Premiere für eine neue Fluggesellschaft: Qatar Airways verbindet seit gestern die Hauptstädte Doha und Windhoek und sorgt somit für zusätzliche Anschlüsse von der und zur Welt. Es ist ein langfristiges Engagament geplant. Davon wird ein großer Schub für Tourismus und Wirtschaft erwartet.

Ehrengäste und andere Passagiere verließen gestern Morgen die Boeing 787 Dreamliner auf dem Hosea-Kutako-Flugplatz. Die Maschine, mit der Qatar Airways von Doha nach Windhoek und zurück fliegt, hat 232 Sitze in der Economy- und 22 Sitze in der Business-Klasse. Foto: Frank Steffen „Wie zu Hause“ fühlte sich für Linea van Heerden von Qatar Airways der Windhoek-Besuch an, wo sie am Modell die Vorzüge der Business-Klasse auf Afrikaans erläuterte. Die Flugbegleiterin stammt nach eigenen Angaben aus Südafrika und arbeitet seit mehr als sieben Jahren für Qatar Airways. „Das Personal ist sehr international“, sagte sie. Foto: Stefan Fischer Pressekonferenz am Nachmittag in Windhoek zur Einführung der neuen Doha-Windhoek-Route mit den beiden Qatar-Airways-Repräsentanten Rola Obeid (Senior Manager Africa) und Dr. Hugh Dunleavy (Chief Commercial Officer) sowie Digu //Naobeb, Geschäftsführer des Namibischen Tourismusrates NTB (v.l.n.r.). Foto: Stefan Fischer

Von Stefan Fischer, Windhoek



Als gestern Vormittag die Boeing 787 Dreamliner der Qatar Airways auf dem Hosea-Kutako-Flughafen aufsetzte, wurde ein weiteres Kapitel in Namibias Luftfahrtgeschichte aufgeschlagen: Die Fluggesellschaft aus dem Emirat Katar fliegt erstmals Windhoek an und sorgt somit für weitere Verbindungen Namibias zur Welt.

Immerhin bediene Qatar Airways mehr als 150 Ziele weltweit, die jetzt von Windhoek aus über einen Zwischenstopp in Doha erreichbar sind - und umgekehrt. Das Umsteigen funktioniere dank eines Zwischenstoppvisums mit 96 Stunden Gültigkeit ohne Probleme. Elf Ziele seien allein in diesem Jahr hinzugekommen, erklärte der kaufmännische Geschäftsführer der Fluggesellschaft, Dr. Hugh Dunleavy, am Nachmittag in Windhoek. „Wir wollen die Welt mit Afrika und Afrika mit der Welt verbinden", sagte er. Viermal pro Woche soll die Route Doha-Windhoek nun ihren Teil dazu beitragen, die 23. Zielstation auf dem afrikanischen Kontinent.



Namibia sei „ein populäres Ziel für Europäer", führte er aus und dankte für den „wunderbar warmen Willkommensempfang am Morgen". Für die Attraktivität spreche, dass die Doha-Windhoek-Route bereits nach einem Monat eine gute Auslastung in beide Richtungen aufweise, wogegen es sonst bei neuen Verbindungen drei bis sechs Monate dauere, bis eine entsprechende Nachfrage etabliert sei, erklärte Dunleavy. Und: „Wir streben ein langfristiges Engagement an."



Es gehe Qatar Airways darum, „Menschen und Geschäft zu verbinden", führte der Geschäftsführer aus und wies darauf hin, dass die vier Flieger pro Woche auch ein Frachtpotenzial von 92 Tonnen hätten. Man hoffe, dass man mit den 150 Zielen auch für den Transport von Fracht gute Angebote machen könne. Natürlich gehe es auch um das Reisen an sich. Dunleavy stellte klar: Man wolle anderen nicht Passagiere stehlen, sondern für mehr Verkehr sorgen. „Wir glauben, dass wir mehr Gäste nach Namibia bringen." Und: Die neue Route lade auch Namibier zum Besuch des Emirats Katar ein.



Die Erwartung an weitere Touristen teilt auch Digu //Naoseb, Geschäftsführer des Namibischen Tourismus-Rates (NTB). „Das wird uns helfen, den Tourismusmarkt wachsen zu lassen", zeigte er sich gestern auf AZ-Nachfrage überzeugt. Mit Qatar Airways würden die Luftverbindung und der Reiseverkehr gestärkt. Die Tourismusstrategen wollen vor allem „die Kanäle und Plattformen" sowie das Netzwerk der Fluggeselschaft nutzen, um für Namibia als Reiseziel zu werben. Außerdem strebe Namibia danach, ein Verkehrsknotenpunkt der Region zu werden, deshalb „bin ich auch froh über die Frachtkapazitäten", so //Naobeb.



„Aus trouristischer Sicht ist es sehr gut, das Netzwerk zu nutzen, um unsere Botschaft rüberzubringen", bekräftigte Maureen Posthuma, Leiterin des NTB-Büros in Frankfurt/M., die gestern ebenfalls anwesend war.