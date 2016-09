Heute startet Wahl der Stadt im zentralen Norden

Windhoek (nik) – Ab heute kann im Rahmen des Wettbewerbs Namibias Stadt des Jahres 2017 für die Favoritenstadt des zentralen Nordens gestimmt werden. Zur Auswahl stehen Grootfontein, Tsumeb, Otjiwarongo, Okahandja, Outjo, Okakarara, Otavi, Gobabis und Khorixas. Gewählt wird per SMS: Einfach „town“ und Name sein der Lieblingsstadt an die 51500 schicken und mit etwas Glück auch 1000 N$ gewinnen. Der AZ liegt heute zudem eine Broschüre bei, die alle teilnehmenden Städten noch einmal vorstellt. Ein Blick hierein hilft bei der Entscheidungsfindung!