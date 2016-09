Herren-Hockeyteam misst sich in Ghana

Nach den 4:4 Unentschieden auf dem Weg zur ersten Runde der Weltliga. Foto: Neville Bailey

Windhoek (ap) • Die Herrenauswahl des namibischen Hockeyverbandes (NHU) ist gestern zur ersten Runde der Weltliga nach Ghana aufgebrochen. In der Hauptstadt Accra wird sich die Mannschaft von Cheftrainer Trevor Cormack neben den Gastgebern auch mit Kenia und Nigeria bis zum Sonntag messen. Ziel der vom internationalen Verband (FIH) ausgerichteten Liga ist es, den teilnehmenden Nationen die Möglichkeit zu bieten, ihre Platzierung im globalen Ranking zu verbessern. Eigentlich hatte die NHU-Führung dem Turnier aufgrund finanzieller Engpässe eine Absage erteilt, doch in letzter Minute konnte ein privater Sponsor an Land gezogen werden. Für die Damen, die ebenfalls nach Westafrika hätten reisen sollen, wurde kein Geldgeber gefunden.

Kenias Herren werden als Favoriten in den Wettkampf starten. Die Ostafrikaner belegen derzeit Rang 38 in der Weltrangliste. Nur fünf Plätze dahinter folgt Ghana, während sich Nigeria auf dem 53. Rang wiederfindet. Die Namibier weilen abgeschlagen auf Rang 78. Dies sollte Cormack zufolge allerdings nicht überbewertet werden, da Namibia im Gegensatz zu den anderen Nationen weniger internationale Duell bestreitet und somit weniger Einfluss auf seine Platzierung nehmen kann. Zudem konnte das Team der kontinentalen Großmacht Südafrika im vergangenen Monat ein 4:4-Unentschieden abknüpfen, auch wenn die restlichen drei Spiele gegen die Asse aus der Kap-Republik verloren gingen.