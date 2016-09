Herausforderung für Mensch und Maschine

Fachkundige Beobachter am Streckenrand. Namibias Ingo Waldschmitt und der Enduro-Begeistere Günter Brettschneider (vorn) fachsimpeln über die Konkurrenz. Kirsten Landmann zeigte den männlichen Kollegen zumeist das Hinterrad. Die Vorjahressiegerin wurde Zweite in ihrer Klasse. Darren Grey holte sich den Sieg. Der Bruder von Pascal Henle, Marcel, hatte auch wie alle anderen Fahrer mit der anspruchsvollen Strecke zu kämpfen. Der Namibier Pascal Henle hatte wie alle Lokalmatadoren der südafrikanischen Konkurrenz nur wenig entgegenzusetzen. Die Fahrer aus dem Nachbarstaat waren einfach einen Tick besser. Steil Bergauf: Der Red Bull Braveman Wettbewerb verlangte allen Teilnehmern so einiges ab. Die Veranstalter hatten für das vergangene Wochenende einen besonders anspruchsvollen Kurs ausgewählt, der den Akteuren so einiges abverlangte Fotos: Florian Gontek

Die diesjährige Ausgabe des Extremenduro-Rennens „Red Bull Braveman“ wurde am vergangenen Wochenende wieder von Südafrikanerin dominiert. Wie die Organisatoren am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gaben, überquerten Brett Swanepoel, Travis Teasdale und Dwayne Kleynhans die Hauptwertung des Rennen in den bergigen Gebieten nördlich von Windhoek auf eigenen Wunsch hin zusammen nach 8:04,18 Stunden die Ziellinie. Als bester namibischer Fahrer reihte sich Jörn Greiter hinter dem Trio aus der Kap-Republik ein. Bereits beim Prolog am Freitagnachmittag, der die Startposition der jeweiligen Teilnehmer bestimmte, hatten die Drei sich die besten Zeiten gesichert.

In der Silber-Klasse landete mit Darren Grey ebenfalls ein aus Südafrika stammendes Enduro-Ass ganz oben auf dem Siegerpodest. Vorjahressiegerin Kristen Landmann, die dem Rennen einen besonderen Schwierigkeitsgrad bescheinigte, belegte den zweiten Rang von dem Namibier Corne Visser.

Wie schon im vergangenen Jahr konnten die Gastgeber zumindest in der dritten Wertungsklasse einen Gesamtsieg einfahren. Hier führte kein Weg an RJ Visser vorbei, der seine namibischen Konkurrenten Martin Diekmann und Gerald Heiser auf die Plätze zwei und drei verweisen konnte.



Arne Putensen