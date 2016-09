Hemmschwelle für Maulhelden

Verleumdung, Rufmord, Diffamierung, virtuelle Bloßstellung, digitale Verunglimpfung, elektronische Belästigung: Der oft als Kavaliersdelikt bagatellisierte Vorgang des sogenannten Cybermobbings nimmt viele Formen an und hat ebenso unterschiedliche Folgen für die Opfer.



Das kann von vergleichsweise harmlosen Indiskretionen auf sozialen Medien über drastische Gewaltandrohungen bis hin zu Stalking führen, bei dem das Opfer mit SMS-Nachrichten oder Emails bombardiert und im Internet an den Pranger gestellt bzw. mittels wie auch immer gearteter Videos, Fotos oder Texte dem Gespött der Netzgemeinde preisgegeben wird.



Das fatale dieser verkannten Gefahr: Die Anfeindungen sind nicht nur für tausende andere Nutzer sozialer Netzwerke sichtbar, sondern werden von diesen auch ungeprüft verbreitet, wodurch sich Einzelmeinungen mit der Zeit in Gerüchte verwandeln und durch die ständige Wiederholung zu Tatsachen werden. Hat sich der subjektive Vorwurf eines individuellen Verfassers in dieser Weise verselbstständigt und im kollektiven Gedächtnis verfangen, lässt er sich dort selbst dann nicht mehr tilgen, wenn der ursprüngliche Eintrag gelöscht wurde.



Für die Opfer führt die psychische Drangsalierung nicht selten in die soziale Isolation, löst Angstzustände, Depressionen und Selbstmordgedanken aus.



Das ist keine Geringfügigkeit in rechtsfreiem Raum und deshalb die nun angekündigte Gesetzvorlage dringend überfällig, die nicht nur den Urheber von Verleumdung zum Straftäter machen soll, sondern auch jeden, der diese Diffamierung leichtsinnig weiterverbreitet.



Marc Springer