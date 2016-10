Heimniederlage für die Wanderers

Evergreens gewinnen – Team aus dem Pionierspar beendet Gold Cup

In der zweiten Spielzeit hatten die Evergreens vom Westkap aus George mehr vom Spiel. Die Wanderers unterlagen vor rund 150 heimischen Zuschauern mit 27:35. Foto: Olaf Mueller

Windhoek (omu) - Wanderers mussten am Samstag vor heimischer Kulisse eine 27:35 Schlappe hinnehmen. Das Spiel im Gold Cup gegen die Evergreens aus George vom Westkap, hatte es dabei über die gesamte Spielzeit in sich.



Beide Teams schenkten sich nichts und kam es auf beiden Seiten immer wieder zu brenzligen Situationen vor der Mallinie. Die Evergreens konnten durch einen Strafstoß nach rund zehn Minuten in Führung gehen.



Die Wanderers, die ohne den verletzten Nationalspieler Riaan van Zyl auskommen mussten, sicherten sich nach einer fünfminütigen Druckphase die ersten sieben Punkte mit Try und verwandelter „Conversion“.



Den Evergreens wurde ein weitere Strafstoß gewährt, was zum 7:6 aus Sicht des im Ortsteil Pionierspark ansässigen Traditionsklubs führte. Das Spiel, ganz zur Freude der etwa 150 Zuschauer, ging genau in diesem Rhythmus weiter.



Die Evergreens punkteten erneut die Wanderers konterten. Zur Halbzeit lagen die Wanderers mit 12:11 vorn.



In der zweiten Halbzeit hatten die Westkapler dann mehr Zugriff auf die Partie und holten sich nur Minuten nach Wiederanpfiff durch einen weiteren Strafstoß die Führung zurück.



Das Team aus George machte dann mit drei weiteren Trys den Sack zu und trat am Ende mit einem sieben Punkte Vorsprung n Heimweg ans Westkap an. Für die Wanderers bedeutet das Ende des laufenden Wettbewerbs. Unter dem Schluss-Strich stehen neun Punkte und Platz vier.